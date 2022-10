W.E.B.: stellen „Murder Of Crows“ Video vor

Die aus Athen stammenden W.E.B. veröffentlichen heute ihr brandneues Video zu Murder Of Crows, welches vom Colosseum Album stammt, das letztes Jahr via Metal Blade Records veröffentlicht wurde.

Gitarrist/Sänger Sakis Prekas: „Murder Of Crows handelt von der Einsamkeit des Todes, dem größten Mysterium, wie sich das Ende des Lebenskreises anfühlt, und den Gefühlen, die die allerletzten Momente des Lebens umgeben. Das Konzept des Todes in W.E.B.-Lyrics ist nicht neu, nur dieses Mal wurde die Inspiration geboren, nachdem ich die Serie Sons Of Anarchy gesehen hatte und die Art und Weise, wie Leben, Tod und Moral dort von einer mir noch unbekannten Kultur wahrgenommen wurden. Daher gibt es eindeutig mehrere lyrische Anspielungen auf die Serie, die stark von W.E.B.s Musikstil gefiltert sind, der Melodie, Brutalität und symphonische Elemente kombiniert. Das Video zu Murder Of Crows beinhaltet viel von der Bühnenpräsenz der Band, begleitet von den Rollen von Thanatos, dem Unterbewusstsein und dem Wahnsinn der Realität.“

W.E.B. werden Fleshgod Apocalypse und Omnium Gatherum auf ihrer anstehenden Europatour supporten, nachstehend alle Daten:

01.13.23 – Neushoorn – Leeuwarden , NL

01.14.23 – Zappa – Antwerpen , BE

01.15.23 – Underworld – London , GB

01.16.23 – Underworld – London , GB

01.17.23 – Trabendo – Paris, FR

01.18.23 – Ninkasi Gerland – Lyon, FR

01.20.23 – Slaughter Club – Milano, IT

01.21.23 – CCM John Lennon – Limoges, FR

01.22.23 – Zorrotzako – Bilbao, ES

01.24.23 – Hard Club – Porto, PT

01.25.23 – RCA Club – Lisbon, PT

01.26.23 – Sala Mon – Madrid, ES

01.27.23 – Sala Bóveda – Barcelona, ES

01.28.23 – Metronum – Toulouse, FR

