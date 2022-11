Time For Metal und EMP: starten gemeinsam in die dunkle Jahreszeit

Zusammen mit unserem Partner EMP starten wir in die dunkle Jahreszeit. Frei nach dem Motto „666 The Number Of The Beast“ befinden wir uns mitten in der herbstlichen Tour-Saison, die gebührend gefeiert werden muss. Ein Höhepunkt wird im Dezember das Walhalla – Festival Der Helden am 10.12.2022 in den Holstenhallen Neumünster (den Vorbericht findet ihr direkt hier). Passend zum sonnigen Wetter reiten dArtagnan mit ihrem neuen Longplayer Felsenfest über Stock und Stein. Das Review zu dArtagnan findet ihr direkt HIER! Schaurig schön präsentieren passend zu Halloween die britischen Punk/Rocker The Damned ihre Live Session A Night Of A Thousand Vampires (Review HIER!).

Doch EMP hat auch eine Kleinigkeit für euch. Alle, die sich in den nächsten zwei Wochen mit neuem Merchandise eindecken wollen, bekommen bei einem Kauf ab 49 € einen Gutschein von 6,66 €.

Details:

Coupon Type: Multi

Coupon Name: TFMEMP1122

Discount: 6,66 € | 6,30 CHF

MOV: 49 € | 46 CHF (auf den gesamten Warenkorb)

Duration: 01.11-14.11.2022