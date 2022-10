The Damned – A Night Of A Thousand Vampires

Artist: The Damned

Herkunft: London, England

Album: A Night Of A Thousand Vampires

Spiellänge: 93:23 Minuten

Genre: Rock, Punk

Release: 28.10.2022

Label: earMUSIC

Link: https://www.officialdamned.com/

Aktuelle Bandmitglieder:

Gesang – Dave Vanian

Gitarre, Gesang – Captain Sensible

Bassgitarre – Paul Gray

Keyboard – Monty Oxymoron

Schlagzeug – Andrew „Pinch“ Pinching



Tracklist:

Beauty Of The Beast Wait For The Blackout Plan 9 Channel 7 Standing On The Edge Of Tomorrow Grimly Fiendish Dr Jekyll And Mr Hyde Absinthe Under The Floor Again I Just Can’t Be Happy Today 13th Floor Vendetta Eloise People Are Strange Curtain Call Tightrope Walk The Dog Neat Neat Neat – Bela Lugosi’s Dead Black Is The Night

The Damned wurden 1976 von dem Sänger Dave Vanian, Captain Sensible, dem Gitarristen Brian James sowie Schlagzeuger Rat Scabies gegründet. Die britische Rock- und Punkgruppe der beiden Köpfe Dave Vanian und Captain Sensible setzt fast 50 Jahre später auf die Kraft des Quartetts und hat unlängst ein Keyboard für ihre Klänge integriert. An den Tasten sitzt Monty Oxymoron. Seit 2018 ist es immer ruhiger um die Männer geworden. Am 28.10.2019 haben sie auf der Bühne des renommierten Londoner Palladium Theaters dieses Konzert festgehalten, welches auf den Tag genau drei Jahre später allen Fans zugänglich gemacht wird. Die Vampir Punk Rocker öffnen für über 90 Minuten ihre Särge, um im Schutz der Dunkelheit eine abenteuerliche Gruseleinlage abzuliefern. Mit Werken aus über vier Jahrzehnten Bandgeschichte und einer theatralisch verstrickten Show lassen die fünf Musiker ihr Drehbuch laufen. Für Schlagzeuger Andrew „Pinch“ Pinching wurde der Abend zur Abschlussparty nach 20 Jahren als Mitglied in der Formation. Bevor es langsam Richtung Musikerrente geht, wollen The Damned ihre Verstärker noch mal laut aufdrehen und auf eurer Mattscheibe die Puppen tanzen lassen.

Die beiden Versionen Live-2CD&BD und 2LP-Vinyl-Release liefern beiden Liebhabern der unterschiedlichen Medien die gesamte Liveperformance der Engländer. In ihrer Heimat, mit dem Publikum aus ihrer Stadt, können die Londoner nur gewinnen. David Vanian in der Rolle als Dracula in Nosferatu geht als Strippenzieher in die Manege. Feuerschlucker sowie Trapezkünstler bringen auf der Blu-ray als weitere Höhepunkte ein buntes Bühnenbild zum Tragen. Die Kulisse mit Tänzerinnen, düsteren Aufhängern und viel Dracularomantik wurde nicht nur gut durchdacht, sondern auch perfekt umgesetzt. Billig oder gar lieblos sieht anders aus. Für alle, die nicht in London dabei sein konnten, diese Halloween-Party festzuhalten, ist ein wahres Geschenk. Mit Klassikern wie Wait For The Blackout oder auch People Are Strange und Eloise können The Damned Kruzifixe und das tödliche Tageslicht im Handumdrehen abwehren. Mit im Set Plan 9 Channel 7, Absinthe oder 13th Floor Vendetta. Den Abschluss, kurz bevor die Sonne über den Horizon blinzelt, bilden The Dog, Neat Neat Neat – Bela Lugosi’s Dead und Black Is The Night.