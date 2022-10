dArtagnan – Felsenfest

Artist: dArtagnan

Herkunft: Nürnberg, Deutschland

Album: Felsenfest

Spiellänge: 38:07 Minuten

Genre: Folk Rock

Release: 28.10.2022

Label: Sony Music

Link: http://www.dartagnan.de/

Bandmitglieder:

Gesang, Dudelsack, Uilleann Pipes, Flöte, Mandoline, Tin Whistle, Irish Bouzouki, Akustik Gitarre – Ben Metzner

Geige, Gesang – Gustavo Strauss

Akustik Gitarre, Gesang – Tim Bernard

Tracklist:

Dreht Sich Der Wind Tanz In Den Mai Westwind Felsenfest My Love‘s In Germany (feat. Blackbriar) Trink Mein Freund Freiheit & Tod Drei Schwarze Reiter Pulverdampf & Donnergroll‘n Wein & Wahrheit Teufelsgeiger Brüder, Lasst Uns Gehen

Am Rande des Mainstreams agieren nicht nur Versengold schwer erfolgreich, fast zeitgleich haben sich auch die Süddeutschen dArtagnan auf die Reise gemacht, die zum Ende des Jahres ebenfalls mit einem neuen Werk für Furore sorgen wollen. Den Musikern steht dafür weiterhin Sony Music zur Verfügung und sorgt für ein sehr gutes Umfeld, um weiter an modernen Folk Rock Klängen zu schrauben. Mitten im Gefecht steht der Kopf der Truppe, Ben Metzner. Das erfrischende Songwriting ist mehr als zwei Schritte weg vom Mittelalter Metal, erreicht diverse Zielgruppen. Dennoch sollte man sie nicht zu weit in eine Nische drücken, schließlich verzaubern sie auch Publikum auf diversen Szeneveranstaltungen und nicht nur im ZDF-Fernsehgarten.

Mit zwölf Werken soll es das fünfte Langeisen richten. Als Opener fungiert Dreht Sich Der Wind. Dem Stil treu geblieben, arbeitet die Formation dennoch immer daran, nicht in zu bequemen Fahrwassern zu segeln. Mit dem Segel im Wind lassen sie es mutig und fröhlich zugehen. Schunkelnd kann der nächste Mai kommen. Den passenden Song liefern dafür dArtagnan mit Tanz In Den Mai. Erwerben kann man die beiden Songs mit dem Kollektiv in gleich fünf verschiedenen Ausführungen. Neben der Doppel-CD und dem Digitalalbum für alle Download- und Streaming-Plattformen gibt es die Vinyl-Edition (180 Gramm black vinyl), die „Holzbox-Edition“ (mit Fahne, Lilien-Kette, Autogrammkarte und Instrumental-CD) sowie das limitierte 3CD-Earbook, ein etwa 30 x 30 cm großer, gebundener Bildband mit dem Doppelalbum, den Instrumentalversionen sowie einer von allen Bandmitgliedern handsignierten, großen Autogrammkarte.

Zurück zu Felsenfest und Westwind. Die Seemänner aus dem Süden haben Fernweh und wollen mit dem Titel die vielen Kilometer in Windeseile ans Meer überbrücken. Die Performance kann man auch einem Norddeutschen wie meiner Person anbieten. Der Titeltrack legt Westwind an die Ketten. Felsenfest geht wuchtiger voran. Die Musketiere wären stolz auf ihre drei deutschen Gedankenbrüder. Bislang die imposanteste Nummer auf dem Silberling, der jeden Schilling wert ist. Gesanglich legt Ben Metzner alles rein und kann wie in der Vergangenheit ohne Umwege überzeugen. Authentisch, nicht abgehoben und mit dem Blick zum Wesentlichen lassen die Folk Rocker nichts über dem offenen Feuer anbrennen. Mit My Love‘s In Germany (feat. Blackbriar) zieht es sie in englische Gefilde und können auch dort glänzen. Jedem stadtbekannten Säufer dürfte Trink Mein Freund mehr als recht sein. Saufen, saufen – im Partymodus lässt man die Krüge kreisen. Nach dem feuchtfröhlichen Gelage können dArtagnan auch ernster. Mit Freiheit & Tod und Drei Schwarze Reiter ziehen geschichtliche Aspekte bei Felsenfest ein. Gelungene Refrains, die Kombination mit den diversen Instrumenten und den rockigen Atmosphären ebnen den Weg über scharfe Felsen auf die butterweiche Siegerstraße. Mit einem ordentlichen Groove fliegen die Kanonenkugeln bei Pulverdampf & Donnergroll‘n hoch durch die Lüfte.

Das epische Ende formieren die drei Songs Wein & Wahrheit, Teufelsgeiger und Brüder, Lasst Uns Gehen. Durstig, nachdenklich oder im Partymodus gefangen, zeigen die letzten drei Stücke viele Gesichter. Das kann man auf das ganze Album projizieren. Mit vielen Gesichtern, Ideen und keinem blanken Konzept, das zwanghaft umgesetzt werden muss, agieren die Deutschen weiter ohne schwere Metallkugeln an den Füßen.