Kalush Orchestra: legen mit neuer Single „In The Shadows Of Ukraine“ ft. The Rasmus nach

Kalush Orchestra, die Gewinner des diesjährigen Eurovision Song Contest, haben sich mit den finnischen Rocklegenden und Eurovision 2022-Kandidaten The Rasmus zusammengetan, um eine neue, von ukrainischem Folk beeinflusste Version des 2000er-Jahre-Rock-Megahits In The Shadows zu veröffentlichen. Die neue Version trägt den Titel In The Shadows Of Ukraine.

Es ist die erste Veröffentlichung von Kalush Orchestra seit ihrem Eurovisions-Hit Stefania. Die Adaption des Originalsongs spiegelt die ukrainischen Gefühle während des anhaltenden Krieges in ihrem Land wider.

Das dazugehörige Video enthält Anspielungen auf die Geschichte der Ukraine und auf die Erfahrungen der modernen Ukraine. Bei den Dreharbeiten „hatten wir das Gefühl, dass sich jeder für ein gemeinsames Ziel maximal anstrengen wollte“, so Lauri Ylönen, Frontmann von The Rasmus.

