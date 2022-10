Al Stone: kündigt neue Single an, startet Crowdfunding-Kampagne

Am 23. Januar 2023 erscheint das neue Album Boundaries von Al Stone. Die Sängerin mit der unglaublichen Stimme hat seit ihrem Album Dark Country unermüdlich an ihrem Sound und an neuen Songs gearbeitet. Neben den bekannten Titeln Uninvited, Cosmic Mate und Phony finden sich auf Boundaries acht weitere hochklassige Rock-Hymnen, die von der Künstlerin selbst sowie von Juan Roos produziert wurden.

Am 25. November 2022 können sich die Fans der sympathischen Gießenerin auf die nächste Single The River freuen.

Zudem erreichen Al Stone zahlreiche Nachfragen bezüglich einer Vinylveröffentlichung. Um diesen Wunsch zu erfüllen, wurde eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Weitere Informationen dazu gibt es hier:

Al Stone über das Album: „Boundaries (zu deutsch: „Grenzen“) ist mein zweites Album nach meinem 2020 veröffentlichten Debüt Dark Country. Wie der Titel und auch das Cover vermuten lassen, bei dem bewusst mit sozialen Kontrasten und Grenzüberschreitungen gespielt wird, ist genau dies das Leitthema des Albums. Die meisten Songs sind in den letzten drei Jahren entstanden, in denen ich, sowie mein Umfeld aufgrund der veränderten, ich sage mal globalen „Gesamtsituation“, auf allerlei persönliche, fremde, neue und auch unerwartete Grenzen in vielen sozialen bzw. zwischenmenschlichen Bereichen gestoßen sind und handeln von unserem Umgang damit.

Auch bei der Albumproduktion bin ich über meine eigene Grenze gegangen und habe diesmal zum großen Teil alles in Eigenregie umgesetzt. Mir war es wichtig, dass das Endprodukt zu 100 % meinen musikalischen Einflüssen, „Rock Musik“-Hörvorlieben und Vorstellungen entspricht und nicht von vielfachen Meinungen Dritter oder Trends beeinflusst wird.

Eine riesige Unterstützung waren mir dabei mein Co-Produzent Juan Roos, der für die technische Umsetzung von Audio-Mixing und Mastering verantwortlich ist und meine Ideen zu Arrangement und Sound umgesetzt hat, sowie die Zusammenarbeit mit einigen befreundeten Musikern, die größtenteils auch zu meiner Live Band gehören (Hewel/Roos/Zapf/Zipp).“

Mit ihrem Album Dark Country hat sich die Gießener Sängerin Al Stone in die Herzen vieler Rockfans gespielt und gesungen. Ihren ehrlichen und gradlinigen Sound sowie ihre ganz besondere Stimme machte das Album mit seinen starken Songs wie beispielsweise Halo oder Love Me Twice zu einem von der Presse begeistert aufgenommenen Werk. Nach über zwei Jahren erscheint nun der Nachfolger Boundaries, ebenfalls bei Cozmicmate Music. Die charmante Rockröhre beweist auf diesem Album einmal mehr ihr feines Gespür für gute Rocksongs, bei denen die Grenzen von Country-, Southern- und Classic-Rock angenehm verschwimmen.

