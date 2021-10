Torus – Damsel

Da kam doch tatsächlich Anfang des Jahres ein Geniestreich aus dem schönsten deutschen Bundesland und ich hätte diesen fast übersehen. Torus aus Machdeburch (un nich anners du Vorel!) entstanden aus der Asche von Thrash Em Down, die sich 2012 gründeten und 2017 in Torus umbenannten. Unter diesem Banner erschien im Januar dieses Jahres das Debütalbum Damsel, das sich ganz den (erfundenen) Geschichten christlicher Märtyrerinnen verschrieben hat. Die acht Songtitel bestehen aus diesem Grund nur aus weiblichen Vornamen. Ohne Label im Rücken legen Torus auf Damsel wirklich einen beachtlichen Start hin, dessen fetter Sound von Produzent Lars Rettkowitz (Gitarrist von Freedom Call) und Achim Köhler (u. a. Amon Amarth, Accept) veredelt wurde.

Der Sound auf Damsel kann als moderner Thrash/Groove Metal beschrieben werden. Angetrieben wird das Ganze von den ausgefeilten Arrangements der Gitarristen Lu und Dan und vom starken Sänger Marc, der die Band leider Mitte des Jahres aus persönlichen Gründen verlassen hatte. Dieser erinnert mich nicht selten an Machine Head Legende Robb Flynn und hat zudem noch amtliche Growls im Gepäck. Was sollte noch besonders hervorgehoben werden? Man höre das verträumte Intro im Stil alter Metallica-Songs in Ursula, das sich zur echten Hymne steigert. Die Riffs und Hardcore-Shouts in Catherine lassen mich nicht still sitzen. Dann tauchen plötzlich klassisch anmutende Soli und ein akustischer Mittelteil zum Niederknien im Song Lucia auf. Zu keiner Sekunde springen Torus auf den toten Zug des Old School Thrash auf, sondern fügen ihrem Stil moderne bzw. melodische Nuancen hinzu. Das epische Stück Lilith wurde ans Ende des Albums gestellt. Hier fassen Torus ihr Können in über sieben Minuten zusammen: Ein akustisches Intro, derbe Shouts, ballernde Drums und Gitarrensalven, die den Moshpit in Schwung halten. Zum Abschluss dominieren emotionale Passagen, die sich über dezente Chöre erheben, das Geschehen und runden dieses tolle Debütalbum perfekt ab. Torus haben richtig was auf der Pfanne und können hoffentlich bald mit einem neuen Sänger durchstarten.

