Blackthorn: russische Hextreme Metal Band der Selbstmordpropaganda bezichtigt

Blackthorn sind eine fünfköpfige All-Female-Symphonic-Extreme-Metal-Band, die 2004 von Sängerin Aina in Moskau gegründet wurde. Selbst bezeichnen die Mädels ihren Sound als Symphonic Hextreme Metal, da man sich thematisch mit Hexerei und mystischen Ritualen beschäftigt. Zwischenzeitlich, von 2007 bis 2009, gehörte der von Geburt an blinde Schlagzeuger Max zur Band, doch mittlerweile ist man wieder rein weiblich aufgestellt und besteht aus Aina (Vocals), Elvira (Guitars, Vocals), Greta (Bass), Less (Violin, Vocals) und Acotath (Drums).

Nach dem 3-Track-Demo The Prologue Of Eschaton (2007) veröffentlichten die Musikerinnen im November 2009 ihr Debütalbum, welches in zwei Sprachen gleichzeitig veröffentlicht wurde, in der englischen Version Gossamer Witchcraft via Ravenheart Music Records und in einer russischen Version Аранеум via Moskau Musica Production Label. Die digitale Version der Scheibe wurde international über Hunter`s Moon veröffentlicht. Ab 2011 veröffentlichte man noch zwei Studioalben, zwei EPs und einige Singles, doch aktuell gerieten die hart rockenden Mädels nun mit ihrem Debüt ins Schussfeld der russischen Behörden, satte elf Jahre nach der Veröffentlichung.

Die russischen Regierungsbehörden wurden nun auf ihren Song Blackthorn Winter/Ternovaya Zima aufmerksam, den der Mädels-Fünfer bereits 2009 auf seinem Debüt veröffentlicht hatte. Am 5. September 2020 wurde der Song nun auf den russischen Index gesetzt und die Website perevody-pesen.ru, auf der sich die russische Version des Songs Ternovaya Zima befindet, wurde in die Liste der verbotenen Websites aufgenommen. Der Vorwurf lautete, Verbreitung von Selbstmordpropaganda, obwohl die Texte der Band allesamt deutlich im Fantasy-Bereich angesiedelt sind. Alleine die Textzeile: „… und öffne deine Adern …“, reichte den Behörden als Grund, obwohl die Textzeile völlig aus dem Kontex gerissen ist. Russischen Websites ist es verboten, Informationen über Methoden des Selbstmordes sowie Aufrufe zum Selbstmord zu veröffentlichen. Für die Band bedeutet das nun, dass sie den Song auf russischem Territorium weder spielen, noch verkaufen, dürfen. Einzig als Instrumentalversion darf die Nummer in Russland noch aufgeführt werden. Wenn das Ganze nun nicht noch auf politischer Ebene relevant wird, könnte es das für die Mädels gewesen sein, sprich, sie würden mit einem blauen Auge davonkommen, doch die Wahrscheinlichkeit eines Strafverfahrens ist nach dem Strafgesetzbuch der Russischen Föderation nicht ganz auszuschließen.

Back to the cold, death and darkness,

Where no one can survive

Winter is gnawing at the skeleton of forests,

The earth is drunk to the last drop

Incarnate, anger, find a body,

Separate, deprive, kill!

Touch me with your icy finger,

Grant immortal sleep

Flocks of white dogs chase her,

Hundreds of scarlet, hungry lights

And I wonder at the gray moon,

Is there human blood in me?

A snowstorm has swept my distant home,

Trapped my senses in ice

If I shout – quiet all around, the wind howls,

I am alone in the world

Open your chest to me

And slit your wrists,

I will live in you forever!

…And will I survive

Days of sorrow and cold?

Permafrost – salvation for hopeless wounds,

Bottomless black spring

In this Northern tomb

The age of torment will end,

Drops of clear, warm tears

The frost will turn them into stones

Neomenia sets in –

The hour for sacrifice

The starlight – even it was gone

In a pool of steel mirrors

Thorn in my heart,

Lead me away,

From the light of the blind sun into the deep night

But I will survive,

I’ll rise then

From blood and ice