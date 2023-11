Imminence: präsentieren Video zu „Death By A Thousand Cuts“

Bevor die schwedische Alternative-Metalcore-Band Imminence in ihre höchst erfolgreiche US-Tour startet – nahezu innerhalb von 48 Stunden waren alle Tickets vergriffen, einige Venues wurden ganze zwei Mal hochverlegt – zeigt sie nun das Video zu ihrer neuesten Single Death By A Thousand Cuts.

Damit führen Imminence ihren furiosen Veröffentlichungszyklus fort, den sie mit Come Hell Or High Water, Desolation und Heaven Shall Burn begonnen hatten, und der mit Millionen von Streams erzielte sowie einem rasanten Anstieg ihrer Followerzahl in den sozialen Medien belohnt wurde.

Der Zyklus des Vorgängeralbums Heaven In Hiding endete mit einer exklusiven Deluxe Edition, einschließlich des Single-Tracks Jaded (2023), kurz darauf erlangten Imminence weiterhin virale Aufmerksamkeit auf allen Social-Media-Plattformen, teilweise aufgrund der bemerkenswerten „Live In Studio“-Aufnahmen, und erlebten ein beeindruckendes Wachstum von +100.000 Followern und Millionen von Streams im Laufe von nur wenigen Monaten in diesem Jahr.

Mit vier Studioalben und mehr als 220.000.000 Streams, über 570.000 Followern über alle Plattformen und mehr als 800.000 monatlichen Spotify-Hörern geht die monumentale Tourneegeschichte von Imminence weiter. Nach ausverkauften Headlinershows auf dem gesamten europäischen Kontinent und der Unterstützung der Metal-Legenden In Flames Ende 2022 umfasst die Festivalsaison der Bands einige der bedeutendsten Festivals Europas wie dem Wacken Open Air, Summer Breeze, Reload Festival, Tuska Open Air sowie die Unterstützung der Genre-Pioniere Architects.

From Sweden With Love.

