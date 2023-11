Magnum: veröffentlichen neue Single und Lyric Video „Blue Tango“

Die britische Rocklegende Magnum hat eine neue Single und das dazugehörige Lyricvideo veröffentlicht. Der Song Blue Tango ist auch auf dem kommenden Studioalbum Here Comes The Rain enthalten.

Tony Clarkin: „Here Comes The Rain glänzt – neben den typischen Magnum-Trademarks – mit einer Reihe gelungener Überraschungen: Da gibt es beispielsweise mit Blue Tango einen waschechten Riff Rocker, der direkt in die Beine geht!“

