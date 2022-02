Allegaeon: präsentieren neues Video zu „Vermin“

Allegaeon knallen uns mit Vermin das bereits dritte Video vom neuen Album Damnum vor den Latz, das gestern bei Metal Blade Records erschienen ist. Ab morgen ist die Band dann auf US-Tour, zusammen mit Omnium Gatherum.

Wie jedes gute Geheimnis, enthüllt Vermin die Schichten einer fesselnden und dramatischen Geschichte, wie Sänger Riley McShane erklärt. „Allegaeon hatte das Glück, vom ersten Tag an ein unglaublich unterstützendes Backend zu haben. Allerdings hatten wir auch einige persönliche Begegnungen mit bösartigen Gestalten in dieser Branche und Vermin ist ihnen gewidmet. Der Song hat ein paar lyrische Easter Eggs, also habt Spaß daran, sie zu sezieren und zu sehen, was ihr daraus für euch selbst mitnehmen könnt.“

Allegaeon veröffentlichten zwei weitere Videos vor dem Release des neuen Albums, nämlich Into Embers, und das dämonische Of Beasts And Worms, und haben sich einen einzigartigen Platz in der Musiklandschaft geschaffen, indem sie sowohl Technik als auch Melodie gleichermaßen in ihren stürmischen und fesselnden Death Metal einfließen lassen. Mit Damnum, ihrem sechsten Album, treiben sie alles noch weiter ins Extreme und liefern damit das definitive Allegaeon-Album ab.

Faces Of Death Tour

With Rivers Of Nihil, Archspire, Black Crown Initiate, To The Grave

November 2022

11 – Germany, Oberhausen @ Kulttempel

12 – Germany, Karlsruhe @ Die Stadtmitte

13 – Italy, Milan @ Slaughter Club

14 – Switzerland, Aarau @ KiFF

15 – Germany, Munich @ Backstage

16 – Czech Republic, Prague @ Futurum

17 – Austria, Vienna @ Viper Room

18 – Hungary, Budapest @ Dürer Kert

19 – Poland, Poznan @ U Bazyla

20 – Germany, Dresden @ Puschkin

21 – Germany, Berlin @ Hole44

22 – Germany, Hannover @ Béi Chéz Heinz

23 – Denmark, Copenhagen @ Stengade

24 – Germany, Hamburg @ Logo

25 – Netherlands, Nijmegen @ Doornroosje

26 – UK, Bristol @ Thekla

27 – UK, London @ O2 Academy Islington

28 – UK, Glasgow @ Cathouse

29 – UK, Manchester @ Rebellion

30 – UK. Birmingham @ Mama Roux’s

December 2022

1 – UK, Southampton @ The Loft

2 – France, Paris @ Gibus

3 – Belgium, Aarschot @ De Klinker Club

