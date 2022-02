Midnight Oil: die legendäre australische Rockband kündigt letzte Tournee an. Finale Deutschland-Konzerte im Juli in Berlin und Leipzig

Fast 20 Jahre nach ihrem letzten Studioalbum veröffentlichen die australischen Kultmusiker von Midnight Oil ihr brandneues Album mit dem treffenden Titel Resist und kündigen zwei Deutschland-Konzerte an.

Bei den beiden finalen Deutschland-Konzerten im Juli in Berlin und Leipzig werden sie die Midnight Oil-Klassiker aus ihrem gesamten Repertoire spielen, aber auch einige dringende neue Werke vorstellen.

Die Band gab auch bekannt, dass dies ihre letzte Konzerttournee sein wird, wobei sie klarstellte, dass dies nicht das Ende der Oils bedeutet. Jedes der Mitglieder wird in den kommenden Jahren seine eigenen Projekte weiterführen. Sie sind nach wie vor sehr offen dafür, in Zukunft gemeinsam neue Musik aufzunehmen und Projekte zu unterstützen, an die sie glauben, aber dies wird ihre letzte Tournee sein.

04.07.2022 – Berlin – Zitadelle

06.07.2022 – Leipzig- Parkbühne

