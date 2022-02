Ironhammer Festival 2022 findet am 10.09.2022 in Andernach statt

Am Samstag den 10.09.2022 wird das fünfte Ironhammer Festival als Open Air auf dem Gelände des JUZ Live Club, Stadionstr. 88, in Andernach statt finden. Es werden sechs namenhafte Bands auftreten, die in der Szene bekannt sind und ihre neusten Veröffentlichungen sowie ihre Klassiker zum Besten geben werden. Mit Night Demon steht eine US-Band auf der Bühne, die wohl in den letzten Jahren zu den spielfreudigsten und angesagtesten Bands des Genres zählt. Die irische Formation Stormzone hat ein neues Album im Gepäck und steht für melodischen klassischen Heavy Metal. Vulture spielen „High-speed-Metal“ und haben mit ihrem aktuellen Album Dealin’ Death den Einzug in die deutschen Chats erreicht. Die indische Kultgruppe Against Evil, wird auf ihrer zweiten Europatour endlich Station in der „Metal Metropole Mittelrhein“ machen. Aus der alten Kaiserstadt Goslar kommt mit Iron Fate eine Band zum Zuge, die mit ihre im Dezember 2021 veröffentlichten Werk Crimson Messiah für einige offene Müder sorgen konnte, da das Album sehr starke „US-Power-Metal“ Anleihen aufweist. Mit Eradicator eröffnet eine regionale Band, die sich allerdings bereits bundesweiteinen guten Namen gemacht hat, dieses Eintages-Festival. Die Thrash-Metal-Formationhat mit Influence Denied ebenfalls brandaktuellen Stoff am Start. Das Kulturamt der Stadt Andernach und ACFM freuen sich schon darauf, wenn am 10.09.2022 das Ironhammer Festival seine Pforten öffnet und es zum fünften Mal heißt: Let’s Bring Dwon The Hammer!!!

Ironhammer Festival