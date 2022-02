Nikki Sixx: neuer New York Times Bestseller erscheint am 31.03.2022 unter dem Titel “21 Jahre” auf Deutsch und kann ab sofort vorbestellt werden

Über seine legendäre Zeit mit Mötley Cüre und sein Leben danach berichtete Nikki Sixx bereits in den erfolgreichen Rock-Biografien The Dirt und The Heroin Diaries. Jetzt geht er in seinen Erinnerungen ein Stück weiter zurück und blickt auf die ersten 21 Jahre seines Lebens: auf die Zeit, als er noch nicht Nikki Sixx, sondern Franklin Carlton Feranna war. Das Buch The First 21 ist letztes Jahr bereits auf Englisch erschienen und wird ab dem 31.03.2022 auch hierzulande unter dem Titel „21 Jahre“ auf Deutsch erhältlich sein und kann unter anderem HIER und HIER vorbestellt werden.

Begleitend zum Buch haben Sixx:A.M. im Oktober letzten Jahres ihr neues Hits Album via Better Noise Music veröffentlicht. Das Werk ist eine retrospektive Feier ihrer größten Hits und Fan-Favoriten, einschließlich fünf bisher unveröffentlichter Tracks und Mixe, und damit das erste offizielle Album der Band mit neuem Material seit 2016. Die vollständige Tracklist des Albums, das bis dato bereits 14,5 Millionen Mal gestreamt wurde, gibt es weiter unten. Am 8. Juli 2022 erscheint Hits zudem auch auf Vinyl und kann ab sofort vorbestellt werden.

Zur Feier des Tages hat die Band außerdem ein neues Lyric-Video zum Song We Will Not Go Quietly veröffentlicht, der ebenfalls auf dem aktuellen Album enthalten ist. Der Track war ursprünglich auf dem 2016 erschienenen Album Prayers For The Blessed enthalten und wurde von den Erfahrungen der Band auf Tour inspiriert.



Sixx:A.M. haben zudem kürzlich die neue Sixx:A.M. 101 Playlist auf Spotify veröffentlicht, welche neuen und alten Fans eine umfassende Sammlung des musikalischen Werkes der Band bietet. Nikki Sixx hat zudem eine Playlist zum neuen Buch zusammengestellt: Nikki Sixx’s First 21 Playlist bildet den Soundtrack seiner prägenden Jahren und kann HIER gestreamt werden.

Sixx:A.M. – Hits Standard Tracklisting:

Life Is Beautiful This Is Gonna Hurt Lies Of The Beautiful People Pray For Me Rise Stars Maybe It’s Time Skin Belly Of The Beast Are You With Me Now Girl With Golden Eyes Accidents Can Happen Gotta Get It Right We Will Not Go Quietly

Neue Bonus Tracks:

The First 21

Talk To Me – Radio Mix

Penetrate

Waiting All My Life

Skin – Rock Mix

Life Is Beautiful – Piano Vocal