Mors Principium Est: veröffentlichen brandneues Video aus kommendem Album „Liberate the Unborn Inhumanity“

Am 08. April heißt es für die finnischen Melodic-Deather von Mors Principium Est zurück in die Zukunft, wenn die Band ihr neues Album Liberate the Unborn Inhumanity über AFM Records auf den Markt bringt!



Frontmann Ville Viljanan versammelte für Liberate the Unborn Inhumanity mit Jori Haukio und Jarko Kokkoo die Originalgitarristen und Band-Mitbegründer von Mors Principium Est um sich, auch Bassist Teemu Heinola ist zurück an Bord. Zusammen mit neuem Schlagzeuger Marko Tommila versprüht das neue alte Line-Up wieder ihre geballte Band-Power ohne Kompromisse. Dabei wurden ausgewählte Songs der ersten drei Alben Inhumanity (2003), The Unborn (2005) und Liberation = Termination (2007) sowie des zweiten Demos Valley Of Sacrifice (2001) komplett neu aufgenommen, gemixt und gemastered!



Die ersten Single-Auskopplungen machen bereits klar, in welche Richtung das Album zielt: Kein programmiertes Schlagzeug, keine überflüssigen Spielereien und keine Experimente, dafür doppelte Riff-Power und Blast Beat-Gewitter satt! Heute stellte die Band ein brandneues Video zum Song The Lust Called Knowledge online. Den Clip seht ihr ab sofort hier:

Mors Principium Est tummeln sich seit über 20 Jahren in der Szene und wissen genau, wie melodischer Death Metal gepaart mit der typisch finnischen Melancholie zu klingen hat. Auf Liberate the Unborn Inhumanitybeweist die Band gekonnt ihre Songwriting Qualitäten, progressive und doch songdienliche Strukturen miteinander zu verbinden, wenn komplexe Instrumentalpassagen auf Gänsehautmelodien und dem rauen Gesang von Ville treffen. Liberate the Unborn Inhumanity wurde in den Ansa Studios und in Joris Homestudio in Eigenregie aufgenommen. Der Mix wurde von Thomas „Plec“ Johannsson (Mayhem, Sorcerer) im Panic Room Studio in Schweden erledigt. Das Album erscheint am 08.04.2022 als Yellow/Black-Sunburst Doppel-Vinyl und als CD-Digipack, Vorbestellungen sind HIER möglich!

Tracklist:

01. Cleansing Rain

02. Eternity’s Child

03. The Unborn

04. The Lust Called Knowledge

05. Valley Of Sacrifice, Part 1

06. Finality

07. Two Steps Away

08. Inhumanity

09. Pure

10. The Animal Within

11. Life In Black

12. Fragile

13. Valley Of Sacrifice, Part 2

Album Line-Up:

Ville Viljanan – Gesang

Jori Haukio – Gitarre, Programming

Jarkko Kokko – Gitarre

Teemu Heinola – Bass

Marko Tommila – Schlagzeug