Allegaeon: veröffentlichen neues Video zu „Called Home“

Im Februar haben Allegaeon ihr aktuelles Album Damnum veröffentlicht. Der Titel bedeutet „Verlust“ auf Lateinisch, und folglich weichen die lyrischen Themen von den früheren Sci-Fi/Wissenschafts-basierten Werken der Band ab. Track Nummer sechs des Albums, Called Home, ist vielleicht das emotionalste und stärkste Beispiel für dieses Thema auf dem Album. Zu diesem Song gibt es jetzt auch ein neues Video, das hier zu sehen ist:

Gitarrist Greg Burgess kommentiert das Konzept des Songs und des Videos: „In den letzten Jahren haben Menschen auf der ganzen Welt unermesslichen Verlust und Trauer erfahren. Dieser Song und dieses Video sind eine Darstellung einer persönlichen Erfahrung. Indem wir diese Geschichte teilen, hoffen wir, dass sie jedem, der eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, ein wenig Frieden bringt und vielleicht jemandem da draußen, der leidet, einen Rettungsanker gibt. Sie sind nicht allein.“

Lest hier auch unser Review zu Damnum:

Allegaeon – Terrestrial Takeover Tour

Tour w/ Arkaik, Aenimus, Summoning The Lich

06/01 1720 – Los Angeles, CA*

06/04 Doll Hut – Anaheim, CA

06/05 Nile Underground – Mesa, AZ

06/06 Tumbleroot Brewing – Santa Fe, NM

06/07 Amplified Live – Dallas, TX

06/08 Come And Take It Live – Austin, TX

06/09 White Oak Music Hall – Houston, TX

06/10 Onyx Theater – Baton Rouge, LA

06/11 Boggs Social – Atlanta, GA

06/12 The Haven – Orlando, FL

06/14 The Blind Tiger – Greensboro, NC

06/15 Metro Gallery – Baltimore, MD

06/16 Dingbatz – Clifton, NJ

06/17 The Meadows – Brooklyn, NY

06/18 Jewel Nightclub – Manchester, NH

06/19 The Crafthouse – Pittsburgh, PA

06/20 The Sanctuary – Detroit, MI

06/21 Reggies – Chicago, IL

06/22 Amsterdam Bar & Hall – St. Paul, MN

06/23 Wildwood – Iowa City, IA

06/24 The Royal Grove – Lincoln, NE

06/25 Marquis Theater – Denver, CO

06/26 Metro Music Hall – Salt Lake City, UT

06/28 El Corazon – Seattle, WA

06/29 Dante’s – Portland, OR

06/30 The X Bar – Cupertino, CA

07/01 Full Circle Brewing District – Fresno, CA

07/02 Backstage Bar & Billiards – Las Vegas, NV

*Allegaeon only