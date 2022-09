Allegaeon: kündigen Ezra Haynes‘ Rückkehr ans Mikro für die Europatournee im November an

„Nach dem Weggang von Riley McShane freuen wir uns, dass unser ehemaliger Sänger Ezra Haynes auf unserer bevorstehenden Europatournee mit Rivers Of Nihil, Fallujah, Iinferi und Harbinger dabei sein wird.

Ezra hat unsere ersten drei Alben eingesungen und ist ausgiebig mit uns getourt, und wir freuen uns sehr darauf, noch einmal mit ihm auf Tour zu gehen.“

Ezra fügt hinzu: „Nach Europa zu reisen und vor Allegaeon Fans zu spielen, war immer das fehlende Teil in meinem persönlichen Allegaeon Puzzle. Ein ähnliches Gefühl wie bei einer unerledigten Aufgabe. Es ist ziemlich surreal, diese Gelegenheit sieben Jahre nach meinem dringend notwendigen Ausstieg zu erhalten. Ich freue mich sehr auf diesen Run und hoffe, dass ich viele langjährige Allegaeon Fans treffen kann. Nochmals vielen Dank an die Jungs für diese Gelegenheit! See ya out there!“

Wir freuen uns auf unsere Fans in Europa und UK und sehen uns hoffentlich bald bei einem der folgenden Konzerte:

11.11.22 Germany Oberhausen @ Kulttempel

12.11.22 Germany Karlsruhe @ Die Stadtmitte

13.11.22 Italy Milan @ Slaughter Club

14.11.22 Switzerland Aarau @ KiFF

15.11.22 Germany Munich @ Backstage

16.11.22 Czech Republic Prague @ Futurum

17.11.22 Austria Vienna @ Viper Room

18.11.22 Hungary Budapest @ Dürer Kert

19.11.22 Poland Poznan @ U Bazyla

20.11.22 Germany Dresden @ Puschkin

21.11.22 Germany Berlin @ Hole44

22.11.22 Germany Hannover @ Béi Chéz Heinz

23.11.22 Denmark Copenhagen @ Stengade

24.11.22 Germany Hamburg @ Logo

25.11.22 The Netherlands Nijmegen @ Doornroosje SOLD OUT

26.11.22 UK Bristol @ Thekla

27.11.22 UK London @ O2 Academy Islington

28.11.22 UK Glasgow @ Cathouse

29.11.22 UK Manchester @ Rebellion

30.11.22 UK Birmingham @ Asylum

01.12.22 UK Southampton @ The Loft

02.12.22 France Paris @ Backstage By The Mill

03.12.22 Belgium Aarschot @ De Klinker Club

04.12.22 The Netherlands Dordrecht @ Bibelot

Über die Band:

In den letzten fünfzehn Jahren haben sich Allegaeon aus Colorado einen einzigartigen Platz in der Musiklandschaft erspielt, indem sie sowohl die Technik als auch die Melodie in den Vordergrund gestellt haben, um ungestümen und fesselnden Death Metal zu kreieren. Mit Damnum, ihrem sechsten Album, treiben sie alles noch weiter ins Extreme und liefern damit das definitive Allegaeon Album ab, das zwar in neue Gefilde vorstößt, aber alles, was die Band ausmacht, noch weiter ausbaut.

Dave Otero, der bis auf das 2012er-Album Formshifter alles produziert hat, kam erneut ins Flatline Audio Studio und Burgess beteuert, dass die Arbeit mit ihm „immer einfach ist und Spaß macht“.

Follow Allegaeon:

https://www.facebook.com/Allegaeon

https://www.instagram.com/allegaeonofficial