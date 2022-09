The 69 Eyes: veröffentlichen neues Musikvideo zu ‚California‘

Obwohl der Sommer sich langsam dem Ende neigt, bringen Finnlands Gothic Rocker The 69 Eyes noch einmal die Partystimmung einer düsteren Sommernacht auf mit ihrer neuen Single California. Diese ist Teil ihrer EP Drive, die ebenfalls digital erschienen ist.

„Ich habe meistens viele Riffs irgendwo abgespeichert, aber diese speziellen haben einfach niemals meinen Kopf verlassen und sie gefielen mir jedes Mal weiterhin, egal wie oft ich sie spielte. Ich wollte einen 1987er Hard Rock Vibe mit einem groovigen Bass und natürlich einem Ohrwurm-Refrain“, berichtet Gitarrist Bazie über den Track California und Sänger Jyrki 69 fügt hinzu: „Diese Art von Songs schreibst du, wenn du zu lange die Sonne vermisst. Das ist wie Lynyrd Skynyrd, die Cali vermissen!“

Und für alle, die von den diesjährigen Tracks einfach nicht genug kriegen können, präsentieren The 69 Eyes zudem eine streng limitierte Auflage einer Vinyl EP, die nicht nur alle drei bisher veröffentlichten Tracks von 2022 enthält, sondern zudem auch noch einen exklusiven Live Bonustrack mitbringt:

1. Drive

2. Call Me Snake

3. California

4. Two Horns Up (Live) – nur auf Vinyl erhältlich

Das rote Vinyl ist ab kommendem Freitag erhältlich – ihr könnt euch jedoch auch eine bisher noch nie dagewesene Shape Vinyl in Form eines Lenkrads sichern, die speziell von Night Of The Vinyl Dead handgefertigt wurde!

Bestellt sie hier vor: https://the69eyes.afr.link/EPDrivePR

The 69 Eyes sind:

Jyrki 69 – Gesang

Bazie – Gitarren

Timo Timo – Gitarren

Archzie – Bass

Jussi 69 – Schlagzeug

The 69 Eyes online:

www.69eyes.com

www.facebook.com/the69eyes