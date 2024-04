Allegaeon: veröffentlichen neues Video/Single „Iridescent“

Die Melodic Tech-Band Allegaeon aus Colorado veröffentlicht ihre neue Single Iridescent, begleitet von einem absolut verstörenden Musikvideo. Die Band hat kürzlich die Arbeit an ihrem siebten Album mit dem langjährigen Produzenten Dave Otero (Flatline Audio) abgeschlossen.

Der bissige neue Song folgt auf die Single Inhumation, die im letzten Herbst veröffentlicht wurde, und dient als Vorbote des kommenden Albums der Band. Während Inhumation eher an Damnum erinnerte, ist Iridescent eher eine Reminiszenz an Elements Of The Infinite. Musikalisch wurden beide Songs mit einem überwältigenden Gefühl der Wut geschrieben; Inhumation in Form einer Klanglandschaft und Iridescent in einer reinen, rasenden, gitarrengetriebenen Form.

Ezra Haynes, Sänger von Allegaeon, kommentiert: „Originally recorded during the same session as our last single, ‚Inhumation,‘ we wanted to release ‚Iridescent‘ to give our fans a little love before we full send our next album cycle. This stand-alone single was cut from the very cloth of Allegaeons Elements Of The Infinite era. Perfect timing too, as we’re about to head out on the North American leg of the Cancer Culture Tour with Decapitated, Speticflesh, and Kataklysm this April. It will be very cool to see how the newer material is received. Here we are, just about ten years from when we released the song 1.618. We still get asked to this very day about our wheel of subgenres, or, ‚Where’s the crab?‘ I’m really looking forward to the next ten-plus years of glizzies.“

Gitarrist Greg Burgess fügt hinzu: „The music for Iridescent spawned from my excitement of working with Ezra again. We had been throwing ideas back and forth, rekindling our writing chemistry, and this song just seemed to write itself. The accompanying video’s subject matter evolved much like our video for 1.618. Five guys sat around talking about stupid things until we started laughing. Then the question was posed… ‚What if?‘ Anyway, I hope people like hotdogs and stupid videos.“

Seht euch Allegaeons Video zu Iridescent hier an.

Diesen Monat werden Allegaeon mit Decapitated, Septicflesh und Kataklysm auf der Cancer Culture Over North America Tour 2024 unterwegs sein. Die Tour findet vom 16. April bis zum 19. Mai statt. Tickets sind ab sofort im Verkauf.

Allegaeon

w/ Decapitated, Septicflesh, Kataklysm

4/16/2024 The Observatory – Santa Ana, CA

4/17/2024 Nile Theater – Mesa, AZ

4/18/2024 Sunshine Theater – Albuquerque, NM

4/19/2024 Granada Theater – Dallas, TX

4/20/2024 White Oak Music Hall – Houston, TX

4/21/2024 Come and Take it Live – Austin, TX

4/23/2024 The Orpheum – Tampa, FL

4/24/2024 The Masquerade (Hell) – Atlanta, GA

4/25/2024 Hangar 1819 – Greensboro, NC

4/26/2024 The Queen – Wilmington, DE

4/27/2024 The Webster – Hartford, CT

4/28/2024 Warsaw – Brooklyn, NY

4/29/2024 Brighton Music Hall – Boston, MA

5/01/2024 Imperial Bell – Quebec City, QC

5/02/2024 Beanfield Theater – Montreal, QC

5/03/2024 The Phoenix – Toronto, ON

5/04/2024 Preserving Underground – Pittsburgh, PA

5/05/2024 Piere’s Entertainment Center – Fort Wayne, IN

5/06/2024 St. Andrews Hall – Detroit, MI

5/07/2024 Headliners Music Hall – Louisville, KY

5/08/2024 The Forge – Joliet, IL

5/10/2024 Green Room – Minneapolis, MN

5/11/2024 Park Theater – Winnipeg, MB

5/12/2024 Louis (USSU) – Saskatoon, SK

5/13/2024 The Starlite Room – Edmonton, AB

5/14/2024 The Back Alley – Calgary, AB

5/16/2024 Rickshaw Theater – Vancouver, BC

5/17/2024 Hawthorne Theater – Portland, OR

5/18/2024 DNA Lounge – San Francisco, CA

5/19/2024 1720 – Los Angeles, CA

Seit der Veröffentlichung von Damnum im Jahr 2022 hat sich bei Allegaeon viel getan. Damnum wird als „Triumph“ des maximalistischen modernen Metals bezeichnet, der „technisch brillant und doch immer von der erhebenden Kraft der Melodie getragen“ ist. Zunächst kehrte die 2008 gegründete Band aus Colorado im November 2022 zu ihrem ursprünglichen Sänger Ezra Haynes als ständigem Vokalisten zurück. Dann schrieb das Quintett zwei brandneue Songs – Iridescent und Inhumation – und nahm sie mit dem langjährigen Produzenten Dave Otero auf.

„Both of the songs are really aggressive, far more than anything I’ve done with the boys,“ sagt Haynes. „Since my departure in 2015, Allegaeon had grown so much musically as well as introduced a more ‚personal‘ style of lyrics to the fold. This was a very cool change to me.“

Kreative Freiheit ist der Schlüssel zu Allegaeons neuen Songs und der neuen Besetzung. „During my previous career in music, I was always mildly satisfied due to death metal just being aggressive in nature,“ reflektiert Haynes. „Having the ability to really spread my wings in the ‚introspective‘ sense really garnered Allegaeon my full buy-in.“

Produzent Otero arbeitet seit fünfzehn Jahren mit der Band zusammen, und Gitarrist Greg Burgess erklärt: „Dave always provides a comfortable working environment, amazing ideas, and a career-spanning understanding of what has made Allegaeon, Allegaeon.“

Unter den sechs Alben des Lineups befinden sich auch Beiträge von Björn Strid von Soilwork (Gesang) und Benjamin Ellis von Scar Symmetry. Allegaeon haben ihre Alben in den Top 10 der US Hard Rock, US Rock, US Indie und US Sales Charts platziert. Die Tracks 1.618 von Elements Of The Infinite, Of Beasts And Worms von Damnum und Parthenogenesis von Apoptosis wurden von Fans auf der ganzen Welt millionenfach gestreamt.

Wenn Damnum das ist, was passiert, wenn „absurd begabte Musiker einen Zustand unerschütterlichen Vertrauens erreichen“, wie ein Journalist schwärmte, dann wird das nächste Kapitel der Band, zurück mit Haynes und mit einer grenzenlosen, erfrischten Kreativität, unaufhaltsam sein.

Allegaeon sind:

Greg Burgess – Leadgitarre

Michael Stancel – Leadgitarre

Jeff Saltzman – Schlagzeug

Ezra Haynes – Gesang

Brandon Michael – Bass

