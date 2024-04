Time For Metal: Magazin und Podcast bald auch auf OnlyFans

Hey Metalheads und Rock-Fans!

Wir haben spannende Neuigkeiten für euch: Das Metal und Rock Magazin Time For Metal ist in Kürze auch auf OnlyFans am Start! Wir wollen euch noch näherkommen und euch unsere Liebe zur Musik auf eine ganz neue Art zeigen.

Warum OnlyFans? Weil wir da die Möglichkeit haben, euch persönlichere Einblicke zu geben und direkt mit euch zu interagieren. Auf der Plattform können wir unsere Leidenschaft für Metal und Rock voll ausleben, ohne dass uns irgendwelche Regeln bremsen. Unsere Redakteure zeigen euch hier eine ganz andere Seite von sich und das auch mal ganz ohne das klischee Band-Shirt.

Warum? Weil wir glauben, dass es wichtig ist, echt und leidenschaftlich zu sein. Wir wollen nicht nur über Metal und Rock schreiben, wir leben diese Musikrichtungen auch und das wollen wir aus erster Hand mit euch teilen.

Was erwartet euch? Ihr könnt euch auf exklusive Behind-the-Scenes Inhalte, Interviews mit euren Lieblingsmusikern, Produktbewertungen und sogar exklusive Fotoshootings unserer Redakteure freuen.

„Wir sind sicher, dass wir gemeinsam eine Menge Spaß haben werden!“, so Kai R. (Chefredakteur Time For Metal) „Mit der Plattform OnlyFans haben wir bereits sehr gute Erfahrungen gemacht und können so unser Kernpublikum an einer ganz anderen Stelle erreichen. Wir freuen uns darüber, dass wir gemeinsam mit unseren Lesern, unseren Hörern des Podcasts und unseren Freunden in der Metalszene diesen Step gehen können. Ich bin mir sicher, dass der Weg gerade für einen ehrenamtlich agierenden Verein nicht ganz einfach ist, doch ehrlich, wir brauchen uns alle nicht verstecken und jeder Metalhead ist schön – ob mit oder ohne Bandshirt!“

Folgt uns jetzt und seid Teil dieser besonderen Community. Zusammen werden wir die Metal- und Rockwelt aufmischen und zeigen, was diese Musikrichtungen drunter tragen!

Bleibt dran für weitere Updates auf unseren Social-Media-Kanälen und unserer Website. Wenn es soweit ist, bekommt ihr hier natürlich tiefere Einblicke!

Rock on!

Euer Team von Time For Metal