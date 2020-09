Bohemian Metal Rhapsody: Sonntagskonzert am 13.09.2020 auf Burg Hukvaldy, Tschechien

Auch wenn die Gefahr, die durch das Coronavirus ausgeht, von vielen nicht mehr so wirklich ernst genommen wird, in der Veranstaltungsbranche ist sie präsent wie eh und je. Auch wenn in einigen Regionen schon wieder kleinere Social Distancing Events stattfinden können, so steht der allergrößte Teil der Maschinerie noch still und alle Großveranstaltungen sind ebenfalls noch bis Ende des Jahres untersagt.

Heute gibt es eines dieser Schmankerl auf die Ohren, denn das tschechische Supergroup Project Bohemian Metal Rhapsody lädt zum Sonntagskonzert auf die tschechische Burg Kukvaldy. Das 2017 gegründete Opera Metal Projekt besteht derzeit aus 13 (!) mehr oder weniger bekannten tschechischen Musiker(rinnen), darunter Heri Joensen (Heljareyga, Týr), Victorie Surmøva (Surmata), Roman „Izzi“ Izaiáš (Doga), Pavel Hanus (Citron) … und verbindet Elemente aus Metal, Rock, Oper und Musical. Fans des Genres werden nun bestimmt hellhörig, doch Kurzentschlossene brauchen sich gar nicht erst auf den Weg nach Tschechien machen, denn das Konzert ist längst restlos ausverkauft.

Verzweifeln braucht trotzdem niemand. Ab 16:00 Uhr wird das Konzert für alle, die nicht dabei sein können, auf dem YouTube-Kanal der Band gestreamt. Lehnt euch zurück und stellt das Bier kalt!