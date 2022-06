16. Hörnerfest vom 23. bis 25.06.2022 in Brande-Hörnerkirchen (Vorbericht)

Event: Hörnerfest 2022

Bands: Knasterbart, Heimataerde, Ingrimm, Grima, Katja Moslehner, Bloody Tyrant, Skaldenmet, Nytt Land, MrHurley & Die Pulveraffen, Tyr, Pat Razket, Ragnaröek, Zywiolak, Stormseeker, Fuchsteufelswild, Mandragora Thuringia, Haggard, Paddy And The Rats, Vogelfrey, Grimner, Vroudenspil, Tir Nan Og, Haggefugg, Circus Of Fools,Drachenreyter, Das Rattenpack, Frisia Non Cantat, Taurus Ferus, Rahel An Der Keltischen Harfe, Eisen Hans

Datum: 23.06.- 25.06.2022, Warm Up auf der Marktbühne am Mittwoch, den 22.06.2022

Genre: Mittelalter Rock, Pagan Metal, Folk Metal, Folk, Viking Metal, Irish Folk, Freibeuter Folk, Pirate Folk, Black Metal

Ort: Brande-Hörnerkirchen, Schleswig-Holstein

Veranstalter: Thomas Tegelhütter

Kosten: Drei-Tages-Karte 65 € inklusive Camping und Parken, Zusatzkarte für den Donnerstag für 2-Tages-Karten–Inhaber von 2020/2021 10 €, Tageskarten für alle Tage gibt es für jeweils 30 €

Links: https://www.hoernerfest.com/

https://www.facebook.com/Hoernerfest/

Knapp fünf Wochen bevor der Garten brennt, (Headbangers Open Air, Vorbericht hier) wird schon mal gezündelt. Das Hörnerfest deckt den Bereich ab, der beim HOA eher nicht bedient wird. So stehen Mittelalter Rock, Pagan und Viking Metal sowie Folk Rock, Spielleute und ähnliche Aktivitäten im Mittelpunkt. Was bei beiden Festivals gleich ist, sind die Location und die Organisation. Neu ist dieses Jahr, dass der Donnerstag als Festivaltag dazukommt und es dafür separate Karten gibt. Diese sind aber für die „alten“ 2-Tages-Kartenbesitzer mit 10 Euro außerordentlich erschwinglich. Im Kartenpreis sind das Camping und Parken schon enthalten. Bereits am Mittwoch findet ein Warm-Up auf der Marktbühne statt, sodass am Donnerstag mit dem eigentlichen Festival entsprechend angewärmt gestartet werden kann. Von den im Vorfeld angekündigten Bands gab es bereits Absagen oder Band-Auflösungen, sodass sich das Line-Up bis zum jetzigen Stand, wie oben zu sehen ist, präsentiert. Ob das so bleibt, ist abzuwarten. Aktuelle Informationen dazu findet ihr unter Infos | hoernerfest.

Neben den Färöern Týr stehen Knasterbart, Haggard, Vogelfrey, Mr. Hurley Und Die Pulveraffen für abwechslungsreichen Musikgenuss bereit. Natürlich sind auch weitere genretypische Acts mit von der Partie, um dem Gedanken des Festivals den richtigen Ausdruck zu verleihen. Unter anderen sind Stormseeker mit Piraten Metal, Ragnaröek mit Mittelalter Rock und Grima mit Black Metal sowie weitere dem Genre zuzuordnende Bands in großer Zahl vertreten.

Neben der Musik gibt es noch viele typische Marktstände auf dem Gelände und um die Bühne. So bietet die historische Backstube frisches Brot der Sorten Furzlaib oder Rundbrot an, während nebenan der historische Barbier das Gesicht von zu starkem Haarwuchs nach althergebrachtem Brauch befreit. Weiterhin gibt es Falafel und eine Braterey, bei der für schmales Geld der Hunger gestillt werden kann. Für danach gibt es die Süß-Krämerey, Rudis Käsestand oder den Crêpe-Stand der Marktvagabunden. Zünftig einkleiden kann man sich dann in der Piraten Krämerey oder beim Adel Und Folk Stand. Dazu passendes Geschmeide und Kunsthandwerk gibt es bei Luunarte oder beim Lederverzierer. Daneben kann man Axtwerfen oder sich beim Schamanen helfen und heilen lassen. Zwischendurch sind die Wegelagerer unterwegs, die um „Spenden“ bitten oder auch Emblas Gesynde, die sich im Gewühl tummeln. So ist buntes Treiben angesagt und wem das alles zu viel ist, der gönnt sich eine Auszeit und kann in der Hörnerschleiferei ein Methorn nach eigenen Vorstellungen verzieren lassen. Damit dürften die drei Tage zu einem kurzweiligen Vergnügen werden.