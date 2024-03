Týr: veröffentlichen Video/Single „Hammered“ aus kommendem Album „Battle Ballads“

Die auf den Färöer-Inseln beheimateten Viking Metal-Ikonen Týr haben am 6. März ihre neueste Single und das dazugehörige Video zu Hammered veröffentlicht. Der Track ist Teil des neunten Studioalbums der Gruppe, Battle Ballads, das am 12. April über Metal Blade Records erscheinen wird!

Mit Battle Ballads haben Týr ein Album geschaffen, das ihren typischen Viking Metal-Sound widerspiegelt – ein erdrückender, klangvoller Haufen klassisch verzierter Songs, die Bilder von galoppierenden Pferden, klirrenden Schwertern und hart erkämpften Siegen heraufbeschwören. Gleichzeitig hat die Band mit neuen Schreibstilen und musikalischen Techniken experimentiert und Songs geschaffen, die strukturell einfacher, aber musikalisch vielseitiger sind. Für Joensen ist dies ein klares Zeichen dafür, dass er auch in Zukunft neue Wege beschreiten und dabei dem Geist des donnernden Viking Metal treu bleiben will.

„We consciously decided to make this a more direct album with songs that are easier for listeners to get right away than some of the stuff on our last album, or maybe even on our 2006 album Ragnarok, which was very progressive,“ sagt Joensen. „With Battle Ballads, there are progressive elements here and there, but we tried to keep the songs based on one or two musical ideas each, and work on everything from there. So, in a way, it’s more concise than our last album, but it’s more epic because of the symphonic elements.“

Der meisterhaften Mischung aus Melodie und Wildheit auf Battle Ballads kann man sich nicht entziehen, gleich beim Opener und der neuesten Single Hammered, die mitreißende Riffs und brennende Licks durch eine Vielzahl von Rhythmus- und Tempowechseln schickt.

Joensen kommentiert:

„The song begins with the hammering of metal against metal, forging, then melodic riffing over a simple but classical chord progression that evolves throughout the song. Driving drums, heavy metal over a symphonic soundscape. An adventurous backdrop to the forging of weapons of war, blades of battle. This used to be in the past but now it’s here with a fast-paced singalong chorus. Thoughts on the apparent inevitability of war and our reaction to it. Balancing our enthusiasm against our defeatism.“

Seht euch das Video zu Hammered hier an:

Um die Veröffentlichung von Battle Ballads zu feiern, werden Týr in diesem Frühjahr auf die nordamerikanischen Bühnen zurückkehren und die Battle Ballads Headliner-Tour spielen. Die Tour beginnt am 28. März in Baltimore, Maryland und führt durch mehr als zwei Dutzend Städte, um am 26. April in Greensboro, North Carolina zu enden. Unterstützt werden sie dabei von Trollfest, Æther Realm und The Dread Crew Of Oddwood. Die Tour markiert Týrs erste nordamerikanische Tournee seit 2019. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Alle bestätigten Termine findet ihr hier:

Mehr Infos zu Týr und ihrem kommenden Album Battle Ballads findet ihr hier:

Týr – Besetzung:

Heri Joensen – Gesang, Gitarre

Hans Hammer – Gitarre

Gunnar Helmer „Gunz“ Thomsen – Bass

Tadeusz „Tad“ Rieckmann – Schlagzeug

Týr online:

