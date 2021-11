Lillebräu – Helles und Lager

Heute widme ich mich zwei weiteren Bieren aus der Lillebräu in Kiel. Bevor wir zu den heutigen Vorstellungen kommen, gibt es noch das eine oder andere, was erzählenswert ist. Da wäre der Growler. Nein, das ist kein Gesangsstil eines Metalsängers, sondern hier handelt es sich um ein Gefäß, in dem Bier mit nach Hause genommen werden kann. Nun ja, so der überaus berechtigte Einwand, das kann auch jeder mit einem im Supermarkt gekauften Kasten oder Sixpack. Aber die Jungs der Lillebräu haben sich da was Spezielles einfallen lassen, um euch in den Zeiten der Coronakrise mit frisch gezapftem Bier zu verwöhnen. Es gibt am Donnerstag eine Möglichkeit, sich sein frisch gezapftes Bier direkt mit nach Haus zu nehmen. Dazu bestellt man an dem Tag bis spätestens 16:00 Uhr eines der vier regelmäßig wechselnden Biere. Abgeholt werden kann das frisch gezapfte Bier dann zwischen 17:00 und 20:00 Uhr. Dafür gibt es extra angefertigten Flaschen, die in zwei unterschiedliche Größen, 1,85 Liter oder 0,85 Liter, angeboten werden. Die Flaschen sind mit einem Pfand versehen, sodass dann beim nächsten Mal nur die Flasche getauscht werden braucht. Die stylisch schwarze Flasche eignet sich somit nicht nur zum Transport des edlen Getränkes, sondern sieht auch noch gut aus und das Bier hält im Kühlschrank bis zu vier Wochen. Inzwischen hat sich die Krise, zumindest in Bezug auf die Gastronomie, etwas entspannt, sodass ein Refill jederzeit möglich ist oder auch im Schankraum direkt das Bier genossen werden kann. Tja gute Idee, toll umgesetzt und da sieht man mal wieder, Not macht erfinderisch.

Nun sind aber die heutigen beiden Biere dran. Zur Verköstigung stehen das Helle und das Lager. Das kaltgehopfte Lager Bier (Bezeichnung stammt aus einer Zeit, als es noch keine Kühlmaschinen gab, das Bier in der kalten Zeit gebraut wurde und dann in Eiskellern bis zum nächsten Herbst gelagert werden konnte). Die Etiketten sind, wie gehabt, in schlicht gehalten und das Lager wartet als Abwechslung mit einem roten Kronenkorken auf.