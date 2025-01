Heute gibt’s zum Jahresstart was Neues in unserer Rubrik Metaldrinks. Unsere Freunde von Metal.de haben im letzten Sommer ihr eigenes Lagerbier auf den Markt gebracht, welches wir in diesem Bericht einmal genauer unter die Lupe nehmen wollen. Das Metal Hell ist ein Craft-Bier, das in Gundelfingen an der Donau von der renommierten Brauerei FrauGruber Craftbeer gebraut wird. Dieses unfiltrierte Helle begeistert mit einem Alkoholgehalt von 4,8 % Vol. und einer Abfüllmenge von 440 ml. Die sorgfältige Auswahl regionaler Zutaten und eine besondere Malzsorte verleihen dem Bier seinen kräftigen Körper und eine angenehm betonte Hopfennote.

Die Zusammenarbeit von FrauGruber Craftbeer und Metal.de sorgt für eine gute Portion Metal in dem relativ milden wie süffigen Lager, welches durch seine ausgewählten Hopfensorten für einen angenehmen Geschmack im Abgang sorgt. Blumig, würzig, mit leichten Kräuternoten, hat das Lager einen gelungenen eigenen Charakter, ohne zu weit vom eigentlichen Braugedanken abzudriften. Die Hopfensorten Mittelfrüher, Hersbrucker und Select tragen zu einem ausbalancierten Geschmackserlebnis bei, das Bierliebhaber abseits des Mainstreams anspricht. Das Artwork ist ein geschicktes Design aus dem markanten Metal.de Logo, einem typischen Festivalhöhepunkt und einer schlichten klaren Message, die an alle Metalheads transportiert werden soll. Metal Hell ist die ideale Wahl für gesellige Abende am Kamin oder die kommende Festivalsaison. Mit einem Preis von 1,99 Euro zzgl. Versand und Pfand liegt das Metal Hell – Craft Bier in einem angemessenen Sektor und ist jeden Cent wert.