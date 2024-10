Herr Fugbaum – Motor-Punch-Rock

Artist: Herr Fugbaum

Herkunft: Kiel, Schleswig-Holstein, Deutschland

Album: Motor-Punch-Rock

Spiellänge: 23:01 Minuten

Genre: Punk, Hardcore

Release: 04.10.2024

Label: Headstrong Music

Link: www.herr-fugbaum.de/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Daniel „J.L. Booker“

Gitarre – tHORSTen

Bass, Gesang – Stefan „Gätto“

Schlagzeug – Kegan „Brexit“

Tracklist:

1. War On Media

2. Mindgrinder

3. Against You

4. No Way

5. The Muck

6. One Drink

Hidden Track:

7. Mohawks And Leather

Herr Fugbaum sind Nordlichter. Also Hää Fugbaum. Es sind vier Kieler Typen mit zwei Gitarren, Bass und Drums und spielen so etwas wie Punk und Hardcore. Sie beschreiben es am besten mit Motor-Punch-Rock. So lag der Name des Albums nahe. Der Bandname hingegen wurde in den 90er-Jahren geprägt von „dem“ Kieler „Kneipenterrorist“ Bernd Knauer, der seine Vogelspinne Herr Fugbaum nannte.

Aber erst mal von Anfang an, denn Horst hatte 2019 auf Facebook Leute für eine Band gesucht und wollte seinen Street-/Punk-Helden nacheifern. Die, die kamen, waren bis auf J.L.Booker schnell wieder weg. Erst dann kamen Gätto und noch etwas später dann Brexit hinzu. Brexit, der beim Casting die Band mit offenen Mündern stehen ließ, ist an den Drums die fleischgewordene Mischung aus Taylor Hawkins und Dave Grohl.

Nach der Single Mohawks And Leather im August 2023 wurde es ruhig um die Band. Hier und da mal ein Gig, mehr ist nicht über den Kanal zur Redaktion gewabert. Dann „aus dem Nichts“ die Ankündigung des Debüts. Seit dem Vierten dieses Monats ist es nun so weit. Mit dem Releasedatum wurde bei Spotify das Album digital veröffentlicht. Heute nun kam der Postbote in Person von Gitarrist Daniel „J.L. Booker“ und brachte eine der streng limitierten Vinyls vorbei, die ich online bestellt habe. Eine CD gibt es derzeit nicht.

Wie ist sie denn nun, „die neue Pladde“? Auf den Vinyls, die in drei verschiedenen Ausgaben erschienen sind, ist auf den beiden Seiten jeweils ein Dreierpack an Songs. Allerdings verrät schon das Cover, dass es auf der B-Seite noch etwas gibt. „Laufen lassen, bis noch einer kommt“. Dieser Track ist dann die schon erwähnte letztjährige Single Mohawks And Leather. Die sechs neuen Songs entsprechen dem, was der geneigte Zuhörer erwartet. Kein gecovertes Zeug, sondern sozialkritischer Punk vom Feinsten.

Musikalisch halten die vier mit einem Sound mit, den auch Szenegrößen wie Motorjesus oder die Nitrogods beherrschen. Allerdings mischen die Sprotten da noch ihren eigenen Stil mit hinein. Da weht einem die salzhaltige Ostseeluft direkt aus den aufgedrehten Boxen ins Gesicht.

„Lack, Leder, Latex? Nix da, nur Vinyl Rockt!“, so die Band auf ihrer Facebook-Seite. Und sie haben Recht! Die normale Edition in Schwarz gibt es für 25 Euro, die auf 70 Stück begrenzte Splatter-Version 28 Euro sowie die auf 30 Stück limitierte „Schleswig-Holstein-Edition“ im blau-weiß-roten Flaggendesign ist für 30 Euro zu bestellen. Die limitierten Scheiben sind handnummeriert und haben sogar ein Inlay in der speziellen Färbung. Die Vinyls können auf Wunsch auch signiert geliefert werden. Wer keine mehr abbekommt, muss sich mit den digitalen Versionen im Download und Stream begnügen. Bestellungen am besten über die Homepage der Band.