Underoath: kündigen „Digital Ghost“ Streamingkonzert zum kommenden Album „Voyeurist“ an

Die innovativen Metaller von Underoath haben angekündigt, dass sie ihr mit Spannung erwartetes neues Album Voyeurist am 3. Dezember in Zusammenarbeit mit Moment House im Rahmen ihres Digital Ghost Streamingkonzerts in seiner Gesamtheit aufführen werden. Das Digital Ghost-Event wird den Weg weitergehen, den die Band letztes Jahr mit ihrem bahnbrechenden Observatory-Event im Bereich der digitalen Performance beschritten hat. Das Observatory galt als wichtiger Referenzpunkt in der Entwicklung des Livestreamings, dessen Einfluss sich in den digitalen Konzerten der großen Künstler danach bemerkbar machte. Es wurde von Revolver und Loudwire bis hin zu Forbes und CNBC für die einzigartige Art und Weise gelobt, in der es den Fans ein unverfälschtes und hautnahes Erlebnis mit den Hits verschaffte, nach denen sie sich sehnten, während sie während der Pandemie keine Konzerte erleben konnten. Zusätzlich zu dem Vergnügen, das es den Fans in einer schwierigen Zeit bereitete, erreichte es ein Erfolgsniveau, bei dem die Band in der Lage war, die Tourneeeinnahmen zu ersetzen, die sie sonst im Jahr 2020 verloren hätte, und ein Team von mehr als 20 Livemusikern einen Monat lang zu beschäftigen, während die Branche um Arbeitsplätze kämpfte.

Dieses Mal bietet Digital Ghost etwas ganz anderes – die Chance, Teil eines gemeinsamen Moments zu sein, der sich um Underoath-Musik dreht, die noch niemand zuvor gehört hat. Voyeurist ist wohl das ehrgeizigste Album der Bandkarriere, und es ist nur passend, dass die Fans es zum ersten Mal während dieses ebenso ehrgeizigen Events hören werden. Sichert euch jetzt eure Tickets für Digital Ghost bei Moment House und werdet Zeuge eines entscheidenden Moments in der Geschichte von Underoath.

Seht euch den Trailer zu Voyeurist – Digital Ghost hier an:

Tim McTague von Underoath über Digital Ghost:

„Als wir anfingen, das Voyeurist-Event zu konzipieren, wussten wir, dass wir etwas anderes machen wollten als einen traditionellen Livestream. Wir haben drei davon gemacht, und als wir ein Jahr nach Observatory zurückkamen, wussten wir, dass wir den Zyklus nicht einfach wiederholen wollten. Eines der wichtigsten Ziele war die Idee, die Erzählung mit den visuellen Elementen zu vermischen. Der Spagat zwischen einer Liveperformance und cineastischen Elementen war ein wichtiger Teil von Digital Ghost. Das Ziel von Observatory war nie, eine statische Liveperformance nachzustellen, und ich denke, Digital Ghost ist eine Erweiterung dieses Gedankens. Letztendlich ist Digital Ghost ein Versuch, die Grenzen der Band zu erweitern und eine neue Messlatte für virtuelle Live-Erlebnisse zu setzen. Bei allem, was wir tun, gibt es ein großes Risiko und einige hochgesteckte Ziele. Es ist schon etwas Besonderes, diese Projekte zu konzipieren und dann zu sehen, wie sie in Echtzeit entstehen, vor allem, wenn man nur eine begrenzte Menge an Zeit und Ressourcen hat.“

Arjun Mehta, Mitbegründer und CEO von Moment House über Digital Ghost:

„Wir freuen uns sehr, mit Underoath zusammenzuarbeiten, um ihr neues Album Digital Ghost zu präsentieren. Die Band hat dieses mächtige neue Medium meisterhaft genutzt und wir können es kaum erwarten, ihre bemerkenswerte kreative Vision mit ihren Fans auf der ganzen Welt zum Leben zu erwecken.“

In den letzten Monaten haben Underoath ihre Fans mit einem kryptischen Veröffentlichungsplan begeistert, der bis heute vier Singles von Voyeurist beinhaltet. Jeder enthüllte Track wurde von einem tieferen Einblick in die Bedeutung hinter der neuen Platte begleitet, die mehr als multimediales Kunstprojekt denn als Standard-Albumkampagne funktioniert. Das Herzstück dieser Veröffentlichung ist die immersive Website, auf der die Besucher andere Fans und die Band beobachten können, was die Frage aufwirft, ob das, was sie sehen, in Echtzeit geschieht oder ob es sich um eine Aufzeichnung handelt. Dies dient als Mikrokosmos für den Gesamteffekt, den eine digitale Existenz auf uns alle hat, und bietet einen Einblick in das Konzept der „digitalen Geister“, das für die Bedeutung hinter der Platte wesentlich ist.

Voyeurist ist das erste Mal in der langen Karriere von Underoath, dass sie den Aufnahmeprozess komplett selbst in die Hand genommen haben. Das Ergebnis ist das gemeinschaftlichste Album der Underoath-Karriere, das in tiefem Respekt füreinander verankert ist und kreativ nichts unversucht lässt. Die Band bezeichnet Voyeurist als „High-Definition-Gewalt“ – technologisch fortschrittlich, aber unbestreitbar viszeral. Konzeptionell hat Voyeurist mehrere miteinander verknüpfte Bedeutungen, die alle auf die Konzepte zurückgehen, wie wir uns durch die sozialen Medien kuratieren und wie diese Fassade vieles von dem verdeckt, was wir im Leben tatsächlich erleben. Das Album ist ein kohärentes Hörerlebnis mit genug Schichten, um Fans bei jedem Durchlauf eine neue Sichtweise und einen neuen Lieblingstrack zu bieten.