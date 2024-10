Underoath: veröffentlichen neuen Song „Survivor’s Guilt“

Letzten Monat kehrten die Metalcore-Legenden Underoath mit der neuen Single Teeth zurück und deuteten Pläne für die Veröffentlichung eines vollständigen Albums über MNRK Heavy im Jahr 2025 an. Nun geben sie mit dem neuen, harten Song Survivor’s Guilt einen weiteren Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird.

Spencer Chamberlain von der Band sagt über Survivor’s Guilt und seine lyrischen Themen und Ursprünge: “I feel this heavy guilt about making it out alive when so many of my friends didn’t. There have been many times during my recovery when I’ve felt guilty, and that’s a mindfuck in itself, but it’s a real feeling. The opening line explains it pretty bluntly. I’ve been off drugs for 7 years, and I’ve lost 8 friends in 2023 alone to the same demon I was entangled with. It’s a heavy feeling to bear because it’s not like you’re better than anyone else out there—you literally just got lucky. I got my shit together before it was too late and I’m grateful for every single day I wake up now, especially because there was a time when I wasn’t sure I would.”

Er sagt weiter: “The song was really fun to work on. The chorus came from the first idea I threw out there. I love when a song has such a powerful feel to the music that the vocals come out completely naturally. It made the sad heaviness feel even more intense. We’ve also never had a song with this type of swing to it, which is hard to pull off without it feeling cheesy, but I love the way this one hits. I could probably say this about every song on the record, but this is one of my favorite Underoath songs ever.”

Underoath erfinden mit jeder neuen Veröffentlichung das Gleichgewicht zwischen Chaos und Harmonie neu. Ihre aus kreativer Spannung entstandenen Kompositionen werden zu Hymnen.

Ihre beiden Goldalben und drei Nominierungen für den Grammy stehen in krassem Widerspruch zur Idee des kommerziellen Verzichts. Der Katalog von Underoath setzt Lärm, Aggression und Atmosphäre ebenso geschickt ein wie Melodien. Die Kombination aus Schwere und Rausch, die auf Define The Great Line zu finden ist, macht es zum einzigen Album seiner Art, das auf Platz 2 der Billboard 200 debütierte.

Underoath bewegen sich auf einem künstlerischen Drahtseil zwischen Zugänglichkeit und Andersartigkeit, sie beherrschen den Raum zwischen gewaltigen Chören und einer Schwere, sowohl auf Platte als auch auf der Bühne.