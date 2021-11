Until I Wake: veröffentlichen Video zur neuen Single „Octane“

Das Quartett Until I Wake aus Buffalo – Sänger Cody Johnson, Bassist Ryan Ridley, Gitarrist August Geitner und Schlagzeuger Alex Curtin – gab im vergangenen Sommer sein Signing bei Fearless Records bekannt.

Jetzt hat die Band einen weiteren Vorgeschmack auf die neue Musik gegeben und das Video zur neuen Single Octane veröffentlicht. Seht euch das Video, in dem die Band aus verschiedenen Perspektiven zu sehen ist, hier an:

„In Octane geht es im Grunde um die Nachwirkungen, wenn man zu viel Vertrauen in jemanden setzt, nur um ständig enttäuscht zu werden“, erklären Until I Wake. „Dieser erste Track des Albums ist eher ein Rocksong und ein kompletter Gegensatz zu unserer vorherigen Veröffentlichung Nightmares. Der Kontrast zwischen dieser Veröffentlichung und dem, wo wir auf unserer EP mit Nightmares aufgehört haben, ist im Grunde genommen ein Aufbau dafür, wie die LP angelegt sein wird, aber das Klangspektrum auf unserem Album wird noch breiter sein, da wir unsere Fähigkeit erkunden, weitaus härtere Musik zu schreiben, aber auch weiterhin einige Rockjams herauszubringen!“

Die Band fügt abschließend hinzu: „Octane ist ein großes „Fuck you“ für diejenigen, die nicht dabeibleiben und nicht mithalten können.“

Until I Wake werden 2022 mit Attack Attack! und Conquer Divide auf Tour gehen.

Until I Wake sind seit ihrer Gründung im Jahr 2019 in der Hardrock-Szene stetig am Brodeln. Dank ihrer knackigen, gitarrengetriebenen Hymnen hat die Band bis heute bereits fünf Millionen globale Streams erreicht und sich in den Spotify-Playlisten New Core, New Metal Tracks und New Blood wiedergefunden, außerdem wurde der Song Mixed Signals im Test Drive von SiriusXM Octane vorgestellt. Until I Wake, die bereits von renommierten Fachzeitschriften wie Alternative Press und Kerrang! unterstützt werden, stehen kurz vor dem Sprung in die nächste Rock-Stratosphäre, nachdem sie bei Fearless Records unterschrieben haben.

