Until I Wake: veröffentlichen ihre Version des Weihnachtsklassikers „All I Want for Christmas Is You“ von Mariah Carey

Das Quartett Until I Wake bietet seine lustige, festliche und durch und durch harte Rockversion von Mariah Careys moderner Weihnachtshymne All I Want For Christmas Is You.

„Wir wollten den wohl bekanntesten, meistgespielten und fröhlichsten Weihnachtssong nehmen und ihn ein wenig düsterer und unheimlicher klingen lassen“, sagt Johnson. „Wir wollten den Fans eine Pause vom Hören dieser Version des Liedes gönnen und ihnen die Möglichkeit geben, unsere Version bei Familienfeiern in der Weihnachtszeit zu spielen.“

Die temperamentvolle Coverversion des Weihnachtsklassikers folgt auf das kürzlich veröffentlichte Video der Band zur neuen Single Octane.

Until I Wake, die im vergangenen Sommer ihr Signing bei Fearless Records bekannt gaben, werden 2022 mit Attack Attack! und Conquer Divide auf Tour gehen. Alle Termine sind unten aufgeführt. Tickets gibt es hier.

Until I Wake sind seit ihrer Gründung im Jahr 2019 in der Hardrock-Szene stetig am Brodeln. Dank ihrer knackigen, gitarrengetriebenen Hymnen hat die Band bis heute bereits fünf Millionen globale Streams erreicht und sich in den Spotify-Playlisten New Core, New Metal Tracks und New Blood wiedergefunden, außerdem wurde der Song Mixed Signals im Test Drive von SiriusXM Octane vorgestellt. Mit frühen Überzeugungstätern an Bord bei Vorreiter-Publikationen wie Alternative Press und Kerrang! sind Until I Wake bereit, einen Sprung in die Rock-Stratosphäre zu machen, nachdem sie bei Fearless Records unterschrieben haben.

Until I Wake – Line-Up:

Cody Johnson – Gesang

Ryan Ridley – Bass

August Geitner – Gitarre

Alex Curtin – Schlagzeug

Until I Wake online:

https://untiliwake.com/