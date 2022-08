Eat Your Heart Out: veröffentlichen Video zu „Twenty Something“, neues Album „Can’t Stay Forever“ erscheint am 09.09.2022

Das Rock-Quartett Eat Your Heart Out aus Newcastle (Australien) – Caitlin Henry (Gesang), Will Moore (Gitarre), Dom Cant (Bass) und Jake Cronin (Schlagzeug) – hat kürzlich sein zweites Album Can’t Stay Forever angekündigt. Es erscheint am 9. September über Fearless Records. Vorbestellen könnt ihr es hier.

Die Tracklist von Can’t Stay Forever findet ihr in unserem Release-Kalender:

Am 16. August hat die Band Twenty Something veröffentlicht. Seht euch das Video hier an:

„Twenty Something ist etwas Besonderes für uns, da es definitiv einer der poppigeren Songs ist, die wir je geschrieben haben“, sagt Henry. „Er wurde Mitte 2021 mit Stevie Knight geschrieben. Er handelt von der seltsamen Phase, in der man Mitte 20 ist und alle um einen herum in den verschiedensten Lebensabschnitten sieht. Das kann definitiv Zweifel aufkommen lassen und mich dazu bringen, mich zu fragen, ob ich auf dem richtigen Weg bin, auch wenn ich mich normalerweise sehr sicher in meinen Entscheidungen fühle. Es ist definitiv einer der unbeschwerteren Tracks auf dem Album.“

Über das Album sagt Henry: „Alles geht immer in eine neue Phase über. Das mag sich zu dem Zeitpunkt schlecht anfühlen. Wenn man auf Veränderungen zurückblickt, ist es immer das Beste. Die Pandemie hat mir das in gewisser Weise gezeigt. Sie hat alles verändert, was wir für die Band geplant hatten. Wir mussten einfach unsere Jobs machen und zu Hause sein. Wir etablierten erwachsenere Routinen, was uns die Chance gab, Normalität zu erleben. Nichts ist von Dauer. Alles kann sich zu jeder Zeit ändern. Man muss die positiven Seiten sehen.“

EYHO haben Millionen von Streams angehäuft und wurden von NME, Alternative Press, Rock Sound, Hysteria Mag und vielen mehr gelobt. Die Band hat seit ihrem Erscheinen in der Szene im Jahr 2012 das Publikum weltweit begeistert. Sie brachten drei von Fans geliebte EPs heraus – Distance Between Us [2015], Carried Away [2017] und Mind Games [2017] – bevor sie 2019 ihr richtiges Debüt, Florescence, in voller Länge veröffentlichten. Carousel verzeichnete 2,6 Millionen Spotify-Streams, Tendenz steigend.

Hysteria Mag schwärmte: „Florescence ist ein Meisterwerk über das Erwachsenwerden einer Band, die sich schnell zu einem der besten Rockexporte Australiens entwickelt.“

Dazwischen waren sie mit Trophy Eyes, Hands Like Houses, Knuckle Puck, Real Friends und anderen auf Tour. Ende 2020 richteten sie ihre Aufmerksamkeit auf das, was Can’t Stay Forever werden sollte. Jedes Mitglied verbrachte fast das gesamte nächste Jahr damit, Songs zu schreiben und Ideen hin und her zu schieben, wobei sie auf prägende Einflüsse wie Jimmy Eat World und Taking Back Sunday zurückgriffen. Dieser Prozess ermöglichte es den Musikern, sich individuell und auch als Kollektiv weiterzuentwickeln.

