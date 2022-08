Urferd: veröffentlichen neues Musikvideo „Strövtåg“

Urferd sind zurück mit ihrem neuen Musikvideo Strövtåg, einem Track aus ihrem aktuellen Album Resan, das Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde. Das Video wurde produziert von Andrea Mantelli.

Ein Konzept, das jahrelang reifte, ehe es an die Öffentlichkeit dringen konnte: Urferd haben das Licht der Welt Ende 2020 erblickt. Das Debütabum Resan kam 2022 via Black Lodge Records auf den Markt und ist eine musikalische Odyssee sowohl im sinnbildlichen als auch im wahrsten Sinne des Wortes. Das Album nimmt den Hörer mit auf eine Reise durch düstere, altertümliche nordische Wälder, wo Not unseren Schritten folgt, aber wo die Schönheit und Weite der nordischen Landschaft fortbesteht und zu uns durchdringt.

Von der Darstellung einer fröhlichen Morgendämmerung in der Albumeröffnung bis hin zur Atempause eines Kamins bei Einbruch der Dunkelheit durchquert Resan in seinen acht Songs eine Vielzahl fesselnder musikalischer Landschaften und Themen. Urferd bedeutet der Beginn eines neuen musikalischen Kapitels für seinen Gründer und einzigem Mitglied, Daniel Beckman, und bringt eine erfrischende neue Perspektive in das Genre, die die Grenzen der dunklen atmosphärischen Folk-Musik herausfordert.

Weitere Infos zu Urferd könnt ihr hier nachlesen: