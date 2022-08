Ice Nine Kills: veröffentlichen cineastisches Musikvideo zu „The Shower Scene“, inspiriert durch den Horrorfilm „Psycho“

„We all go a little mad sometimes“ – Norman Bates.

Dienstag, 9. August 2022 – Als Hommage an einen der einflussreichsten Kinofilme aller Zeiten, Hitchcocks Psycho, haben die Slashercore-Macher Ice Nine Kills das schaurig-schöne Musikvideo zu ihrem Song The Shower Scene veröffentlicht. Seht euch das brandneue Video (hier) an.

Spencer Charnas, Frontmann und kreativer Visionär von Ice Nine Kills, spricht über ihre neue Veröffentlichung:

„Während wir dem vielleicht einflussreichsten Horrorfilm aller Zeiten, Alfred Hitchcocks Psycho, Tribut zollen, setzen wir gleichzeitig die INK Horrorwood Saga fort, die wir auf den Tag genau vor einem Jahr begonnen haben. Wird dies das Ende sein? Oder steht das nächste Kapitel schon in den Startlöchern …“

Im Video zu The Shower Scene spielen Ice Nine Kills Scream Queen, Nadia Teichmann und Victoria Potter Worsnop an der Seite von Joe Bob Briggs (Martin Scorcesse’s Casino, The Last Drive In auf Shudder), Scout Taylor- Compton (Rob Zombie’s Halloween 1 & 2), Bill Moseley (The Texas Chainsaw Massacre 2, The Devil’s Rejects,) und Ricky Dean Logan (Freddy’s Dead, Back To The Future-Serie).

The Shower Scene ist auf dem phänomenal erfolgreichen Album The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood von Ice Nine Kills zu hören. Das im Oktober 2021 veröffentlichte Album brachte Ice Nine Kills ihre erste Top-20-Position (Platz 18) in den Billboard Top 200 ein, führte die Digital- und Current Hard Music-Charts an, erreichte die Top 5 der Current Rock-, Independent-, Current Albums- und Album-Verkaufscharts und verzeichnete bis heute 100 Millionen plattformübergreifende Streams und 12,5 Millionen YouTube-Aufrufe für die Singles Hip To Be Scared, Assault & Batteries, Rainy Day, Funeral Derangements und Take Your Pick.

Wie es im Ice Nine Kills-Universum mittlerweile Tradition ist, hat die Band auch eine limitierte Nightmare On The Ninth Merch-Kapsel, die thematisch auf den Thriller Psycho basiert, veröffentlicht. Fans können sie hier kaufen, solange der Vorrat reicht.

Ice Nine Kills werden nächsten Monat auf Trinity Of Terror Tour gehen, die das unheilige Dreigestirn Ice Nine Kills, Motionless In White und Black Veil Brides zusammenbringt und das erste Mal überhaupt sein wird, dass die Fans alle drei Bands jeden Abend auf der gleichen Bühne sehen können.

Tickets und alle Informationen zu den neu veröffentlichten RIP-Paketen gibt es unter www.trinityofterrortour.com.

Mehr Infos zu Ice Nine Kills bekommt ihr hier:

Ice Nine Kills – Line-Up:

Spencer Charnas – Gesang

Dan Sugarman – Gitarre

Ricky Armellino – Gitarre

Joe Occhiuti – Bass

Patrick Galante – Schlagzeug

Ice Nine Kills online:

IceNineKills.com