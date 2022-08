Haavard: veröffentlicht erste Video-Single „Printemps“ und Details zum selbstbetitelten Debütalbum „Haavard“

Haavard, das akustische Geistesprodukt des Masterminds und einzigen Mitglieds Håvard Jørgensen alias Lemarchand, der bereits mit Ulver und Satyricon bekannt wurde, hat den magischen Eröffnungstrack Printemps (Spring) als erste Single aus dem kommenden, selbstbetitelten Debütalbum Haavard der Norweger veröffentlicht, das am 11. November erscheinen soll.

Außerdem hat Haavard die Details zum Album Haavard veröffentlicht, die ihr euch im Video ansehen könnt. Der Videoclip Printemps, eine melancholische Hommage an die natürliche Schönheit Norwegens, steht ab sofort unter diesem Link zur bereit:

Haavards Kommentar: „Die erste Single Printemps ist ein Song über Geburt und Wiedergeburt“, erklärt der Gitarrist und Sänger. „Das passt ganz gut, denn es sind auch die ersten Töne, die ihr nach langer Stille von mir hört. Dieser Track gibt euch eine gute Vorstellung davon, worum es auf meinem neuen Album geht, denn er steht für alles, was dieses musikalische Projekt für mich bedeutet. Es sind Bewegungen in der Morgendämmerung darin enthalten, und der Song ist auch ein musikalisches Porträt des Frühlings, wenn das Leben üppig und rücksichtslos blüht. Der Zyklus des ewigen Wachstums beginnt von neuem und mit ihm kommt die Traurigkeit über sein unvermeidliches Ende. Was schon einmal geschehen ist, wird wieder geschehen.“

Würde jemand anderes ein Album veröffentlichen, das so bemerkenswert nah wie Haavard an Ulvers magischem akustischen Meisterwerk Kveldssanger klingen würde, das 1996 die Anhänger der Norweger mit seiner strahlenden Schönheit verblüffte und das auch einen Track mit dem Titel Kveldssang II enthielt – dieser Musiker würde des eklatanten Plagiats bezichtigt werden.

Doch Gitarrist und Sänger Håvard Jørgensen ist sowohl der musikalische Kopf hinter Kveldssanger als auch hinter Haavard, so dass sein Debütalbum als Solokünstler in gewisser Weise ein legitimer Nachfolger von Ulvers folkigem Ausflug in akustische Gefilde ist, den er mit Hilfe vieler exzellenter Gastmusiker – darunter Kristoffer „Garm“ Rygg als Sänger – realisiert hat.

Unter dem Banner von Haavard setzt der Norweger seinen einzigartigen künstlerischen Ansatz fort, der die epischen und erhabenen Melodien enthüllt, die tief in der Folklore und der romantischen Komposition seines Heimatlandes verwurzelt sind und die dem nordischen Black Metal innewohnen und ein integraler Bestandteil davon sind. Der Gitarrist entfernt respektvoll all die harschen elektronischen Fuzz-Elemente und die musikalische Wut, die diesen Stil im Allgemeinen antreiben. Durch die akustische und größtenteils instrumentale Umsetzung legt Jørgensen die spektakulären Schichten von filmischer Schönheit frei, die sich darunter verbergen – und Norwegens Fjorde und Fjell werden in seiner Musik wieder deutlich sichtbar.

In den 90er Jahren war Jørgensen ein fester Bestandteil der schnell aufstrebenden Black Metal-Szene in Oslo. Zu Beginn dieses musikalisch äußerst spannenden Jahrzehnts stieg der Gitarrist bei Eczema ein, die 1990 von Schlagzeuger Exhurtum alias Carl-Michael „Aggressor“ Eide und Bassist Vegard „Wargod“ Tønsberg Bakke gegründet worden waren. Kurz nachdem Jørgensen eingestiegen war, beschloss das Trio, sich dem Black Metal zuzuwenden, und nachdem auch das spätere Aushängeschild Satyr dazugekommen war, machten die vier unter dem neuen Namen Satyricon weiter.

Jørgensen schloss sich auch der progressiven Speerspitze der schwarzen Szene Ulver an, wo er vom ersten Rehearsal-Demo von 1993 bis Perdition City (2001) Mitglied blieb. Doch auch nach seinem offiziellen Ausstieg wirkte er weiterhin als Gast auf späteren Aufnahmen mit.

Obwohl er sich nach einer Weile vom Black Metal etwas desillusioniert fühlte, trat Jørgensen weiterhin in verschiedenen Formationen auf und steuerte zum Beispiel Akustikgitarren zu Myrkurs M (2015) und dem Live-Album Mausoleum (2016) bei. Im Jahr 2019 gründete der Gitarrist zusammen mit drei aktuellen und ehemaligen Mitgliedern von Dødheimsgard die neue Osloer Black Metal-Band Dold Vorde Ensd Navn.

Mit seiner neu entfachten Leidenschaft für die dunklere Seite der Musik beschloss Jørgensen, die losen Enden des schönen Fadens, den Kveldssanger hinterlassen hatte, mit seinem selbst benannten Soloprojekt Haavard wieder aufzunehmen. Haavard lässt seine langjährige Erfahrung hörbar einfließen und lädt uns erneut auf eine akustische Reise in das schlagende melodische Herz der dunklen nordischen Musik ein. Dieses Album ist das „fehlende Bindeglied“ zwischen einer modernen Interpretation von folkloristisch inspirierter norwegischer Musik und Black Metal. Und obwohl letzterer auf paradoxe Weise auf diesem Album nicht präsent zu sein scheint, ist er es doch. Schönheit kann uns alle leicht täuschen.

Haavard – Line-Up

Håvard Jørgensen – Gitarren, verschiedene Synthesizer-Sounds

Gastmusiker:

Kristoffer „Garm“ Rygg – Gesang bei Mot Soleglad

Torgeir Waldemar und Kristoffer Rygg – Hintergrundgesang bei Eastwood

Anders Møller – akustisches Schlagzeug

Tore Ylwizaker – Keyboards, Mellotron

Lars Nygaard – Akkordeon bei Emmanuelle

Kristine Marie Aasvang – Flöte bei Oberon, Snøhetta, Athena

Ole-Henrik Moe – Geige, Bratsche bei Heartwood, Snøhetta, Eastwood, Sørgemarsj

Evan Runge – Geige bei Printemps, Oberon, Emmanuelle, Niende Mars, Myrull, Athena

(Evan Runge und Raphael Weinroth-Browne erscheinen mit freundlicher Genehmigung von Musk Ox)

Musik geschrieben, komponiert und aufgenommen: Håvard Jørgensen zwischen 2014-2018

Gitarrenaufnahmen: im Heimstudio und in Lupercal, Oslo, 2017 und 2018

Streicherarrangements & programmierte Streicher: Håvard Jørgensen.

Mixing: Anders Møller bei Subsonic Society im Jahr 2020

Mastering: Vegard Kleftås Sleipnes bei Subsonic Society

Artwork: Trine + Kim Designstudio

