Irist: veröffentlichen neue Single „Heal“, EP „Gloria“ erscheint am 16.09.2022 via Nuclear Blast Records

Irist, die aus Atlanta stammende Band, deren explosives Debütalbum Order Of The Mind aus dem Jahr 2020 „eines der am meisten erwarteten Metaldebüts des Jahres“ (Brooklyn Vegan) war, kehrt am 16. September mit ihrer EP Gloria über Nuclear Blast Records zurück.

Ein Vorgeschmack auf die fünf Songs umfassende Veröffentlichung ist ab sofort erhältlich, und Revolver zeigt das von Scott Rudd erstellte Lyric-Video zu Heal hier.

Streamt Heal hier: https://bfan.link/Irist-Heal

„Als wir Heal geschrieben haben, habe ich versucht, unsere Unfähigkeit als Menschen zu beschreiben, der Realität ins Auge zu sehen“, erklärt Sänger Rodrigo Carvalho. „Mein eigener Umgang mit Schmerz und Verlust war es, der mich zu diesen Texten inspiriert hat. Ich weiß nie, was die Leute mit meinen Texten anfangen können, aber ich hoffe, dass sie besonders diejenigen ansprechen, die eine schwierige Phase im Leben durchmachen.“

Die EP, bei der die Musik der Band erneut von Matt Bayles (Mastodon/Isis) gemischt wurde, kommt nach einem verzögerten Start für das, von dem viele vorausgesagt hatten, dass er die Band als eine der prominentesten neuen Bands in der Heavy Music etablieren würde. Kerrang! erklärte die vierköpfige Band zu einem der wichtigsten Metal-Acts des Jahres 2020″ und Revolver bezeichnete das 10-Song-Album als eines der besten Metal-Alben des Jahres“. Die Veröffentlichung des Albums und eine Tournee waren für das Frühjahr 2020 geplant, doch die Band wurde im Zuge der internationalen Sperrungen auf Eis gelegt: Carvalho zog zurück nach Brasilien und Gitarrist Pablo Davila zog nach Texas, um in einer Covid-Filiale in Austin zu arbeiten.

„Musikalisch begannen wir, melodischere Gesangslinien zu erforschen, und wir fügten Synthesizer, Geräusche und elektronische Elemente hinzu“, fügt Carvalho hinzu. Wir schreiben intensive Melodien und hektische Beats, um zu vermitteln, was in unseren Texten steht.“

Jetzt, mit der EP Gloria am Horizont, sowie Terminen mit Pallbearer, Elder und anstehenden Plattenveröffentlichungen, ist Gitarrist Pablo Davila begierig darauf, dass die Band dort weitermacht, wo sie aufgehört hat: „Wir könnten nicht aufgeregter und dankbarer sein, neue Musik zu veröffentlichen. Es ist mir sehr wichtig, dass die Musik das widerspiegelt, was Rodrigo sagt, und umgekehrt, und mit Heal wollten wir etwas Schmerzliches und gleichzeitig Hoffnungsvolles vermitteln.“

Die Tracklist zu Gloria findet ihr in unserem Release-Kalender:

Irist – Tourdaten:

September 16 Atlanta, GA Drunken Unicorn

September 17 Athens, GA Flicker

September 22 Berlin, DE SO36

September 23 Leipzig, DE UT Connewitz

September 24 Prague, CZ Futurum Music Bar

September 25 Warsaw, PL Proxima

September 26 Wien, AT Arena Wien

September 27 Budapest, HU Dürer Kert

September 28 Ljubljana, SI Orto Bar

September 30 Munich, DE Feierwerk

October 1 Pratteln, CH Up in Smoke Festival

October 2 Mezzago, IT Bloom

October 3 Grenoble, FR L’Ampérage

October 6 Barcelona, ES AMFest

October 8 Porto, PT Amplifest

October 9 Madrid, ES Okkult Session 3

October 11 Toulouse, FR Le Rex de Toulouse

October 12 Montpellier, FR Rockstore

October 13 Nantes, FR Le Ferrailleur

October 14 Paris, FR Petit Bain

October 15 Antwerp, BE Desertfest Antwerp

October 16 Tilburg, NL Poppodium 013

October 18 Aarhus, DK Fonden Voxhall

October 19 Oslo, NO Parkteatret

October 20 Drammen, NO Union Scene

October 21 Stavanger, NO Folken

October 22 Bergen, NO Kulturhuset

October 25 Johanneshov, SE Slaktkyrkan

October 26 Göteborg, SE Pustervik

October 28 Copenhagen, DK Pumpehuset

October 29 Hamburg, DE Gruenspan

October 30 Ghent, BE Desertfest Ghent

October 31 Dortmund, DE JunkYard

November 2 Brighton, UK Chalk

November 3 Bristol, UK The Fleece

November 4 London, UK EartH

November 5 St Helens, UK Damnation

Irist sind:

Rodrigo Carvalho (Gesang)

Pablo Davila (Gitarre)

Adam Mitchell (Gitarre)

Bruno Segovia (Bass)

Jason Belisha (Schlagzeug)

