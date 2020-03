Irist: veröffentlichen ihr langerwartetes Debütalbum „Order Of The Mind“

Nach Monaten von stetig steigender Spannung und massivem Lob in den Kritiken veröffentlichten die Senkrechtstarter Irist aus Georgia ihr Debütalbum Order Of The Mind via Nuclear Blast. Es ist ab sofort hier zum Kaufen und Streamen erhältlich: nuclearblast.com/irist-ootm.

Ohne Vorwarnung haben Irist im Januar ihre erste Single Burning Sage auf die Metalszene losgelassen, die von Kerrang mit den Worten, “die Power von Gojira, das zielstrebige Donnern von Meshuggah und die tiefe Aggression von High On Fire,” gelobt wurde, während Revolver kommentierten: “Das ist Post-Metal ohne das ausgeleierte Getue, Hardcore ohne die kitschige Bro-Sprache und geht auch in Richtung Doom, ohne die langatmigen Passagen, die einem das Ohr abkauen.”

Seitdem hatten Irist viele Erfolgsmomente, getragen von massiven Singles wie Severed und Creation. Jetzt, wo Order Of The Mind endlich erschoenen ist, können Fans aus erster Hand die Kraft und Intensität des Albums erfahren – in voller Länge, wie es sein sollte.

Es war ein langer und manchmal schwieriger Weg bis zur Veröffentlichung des neuen Albums. Gitarrist Pablo Davila erinnert sich: „Order Of The Mind zu schreiben hat uns fünf auf eine unglaubliche Reise mitgenommen. Vieles ist vor dem Release des Albums passiert, sowohl in unseren Leben, als auch in der Welt als Ganzes. Wir hoffen wirklich, dass diese Sammlung von Songs denen, die sie hören ein Licht, oder eine positive Bedeutung bringt, so wie für uns.”

Gestern hat die Band das erste Video aus einer Reihe namens Making Of Order Of The Mind veröffentlicht, die einen Einblick in den Enstehungsprozess des Albums bietet. Seht euch die erste Folge hier an:

Mehr zu Order Of The Mind:

Burning Sage (Official Music Video): https://www.youtube.com/watch?v=sYk7vOpLVgg

Holt euch die digitale Single hier: https://nblast.de/Irist-BurningSage

Severed (Official Vizualizer): https://youtu.be/og7j43LCNgA

Hört sie euch in den NB New Releases Playlists an: http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Bestellt euch Order Of The Mind hier vor: nuclearblast.com/irist-ootm

Pre-save des Albums auf eurem bevorzugten Streaming Service: https://nblast.de/IRISTpreSave

ICYMI:

Trailer #1: https://youtu.be/Qyekg-tAE7U

Irist sind:

Rodrigo Carvalho – Gesang

Adam Mitchell – Gitarre & Gesang

Pablo Davila – Gitarre

Bruno Segovia – Bass

Jason Belisha – Schlagzeug

Mehr Infos:

www.iristband.com

https://www.facebook.com/Iristband/

https://www.instagram.com/iristband/

https://twitter.com/iristband