Irist: enthüllen zwei neue Folgen von „The Making Of ‘Order Of The Mind'“

Nur kurze Zeit nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums vorletzten Freitag enthüllen Irist die nächsten beiden Folgen ihrer The Making Of ‘Order Of The Mind‘ Doku-Serie, in der sie mehr Details zu ihren Demo-Aufnahmen, dem Tracking und den Erwartungen hinter dem Album verraten. Irist geben ihren Fans einen intimen Einblick hinter die Kulissen, in kurzen Clips, die über die nächsten Wochen hinweg erscheinen werden. Schaut rein und findet heraus, warum die Kritiken Irist als “die einzig Wahren” (Blabbermouth.net) mit “granatenmäßigem Groove, der ganz sicher nicht langweilig wird” (Kerrang) bezeichnet und prophezeit, dass sie “das Potenzial haben, sich an die Spitze des Genres hochzuarbeiten” (HeavyMusicHQ.com).

Seht euch die neuen Folgen The Making Of ‘Order Of The Mind‘ hier an:

Demo-Aufnahmen, Tracking & Erwartungen:

Hinter der Musik – https://youtu.be/wfK7cfDgCzA

Seht euch hier auch die erste Folge The Making Of ‘Order Of The Mind‘ an, in dem die Band über Studio, Produzent & Vorbereitungen spricht: https://youtu.be/R3bPrpMrh74

Mehr zu Order Of The Mind:

Burning Sage (Official Music Video): https://www.youtube.com/watch?v=sYk7vOpLVgg

Holt euch die digitale Single hier: https://nblast.de/Irist-BurningSage

Severed (Official Vizualizer): https://youtu.be/og7j43LCNgA

Hört sie euch in den NB New Releases Playlists an: http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Bestellt euch Order Of The Mind hier vor: nuclearblast.com/irist-ootm

Pre-save des Albums auf eurem bevorzugten Streaming Service: https://nblast.de/IRISTpreSave

ICYMI:

Trailer #1: https://youtu.be/Qyekg-tAE7U

Trailer #2 At Home With Irist: https://youtu.be/_XAeWEW-nrc

Irist sind:

Rodrigo Carvalho – Gesang

Adam Mitchell – Gitarre & Gesang

Pablo Davila – Gitarre

Bruno Segovia – Bass

Jason Belisha – Schlagzeug

