Irist: Live Mitschnitt für Magenta Musik 360 „Daheim Dabei Konzert Serie“

Die heiß gehandelten Metal Newcomer Irist aus Georgia haben ihr Debüt-Abum Order Of The Mind am 27. März 2020 über Nuclear Blast veröffentlicht. Nun haben Irist angekündigt, die jüngst mitgeschnittene Performance von Burning Sage und Dead Prayers für Magenta Musik 360’s Daheim Dabei Konzert Serie heute um 19 Uhr auszustrahlen.

Die beiden Tracks, Burning Sage und Dead Prayers, stammen von Irists Debütalbum Order Of The Mind. Die Live Performances wurde kürzlich in Adam Mitchell’s (guitar/vocals) Homestudio, im Zuge der COVID-19 Restriktionen mitgeschnitten.

Pablo Davila dazu: “Vor einigen Monaten waren wir noch unheimlich aufgeregt und brannten darauf, die Songs unseres Debüts Live zu performen. Jetzt wo die Welt ne unerwartete Wendung hinnehmen muss, tun wir was uns möglich ist, um den Ball am laufen zu halten. Seht den Mitschnitt einiger Songs von Order Of The Mind aus unserem Home Studio, bis wir sie euch dann hoffewntlich bald livehaftig präsentieren können.“

Bestellt euch Order Of The Mind hier: nuclearblast.com/irist-ootm