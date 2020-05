Magenta Musik 360 DaheimDabeiKonzerte: mit Saltatio Mortis, Amaranthe, Irist und Avatarium

Daheim-Dabei-Konzerte

Die Konzert- und Festivalsaison ist zwar abgesagt – doch dank #DaheimDabei könnt ihr euch seit einigen Wochen bei MagentaMusik 360 in Kooperation mit dem Sender #Dabei exklusive Sessions anschauen! Die Telekom bringt derzeit zusammen mit den Musikmagazinen des Axel Springer Mediahouse Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer eure Lieblingsbands zu euch nach Hause! Vom 27. April bis Anfang Juni performen von Montag bis Freitag, 19 Uhr, Künstler aus fünf Ländern in ihrem Wohnzimmer. Viele verschiedene Acts haben schon gespielt und viele weitere stehen schon in den Startlöchern. Und zum Wochenende gibt’s jeden Freitag ein digitales Festival mit mehreren Auftritten! Freut euch auf bekannte Gesichter, aber auch spannende Newcomer. Also, klickt rein!

Am kommenden Freitag (29.05.) gibt es ab 19:00 Uhr erneut wieder vier rockende Bands auf die Ohren. Diesmal werden euch die südamerikanischen Metal-Newcomer Irist, die schwedischen Doomer Avatarium, die schwedischen Melodic Metaller Amaranthe und die deutschen Mittelalter Rocker Saltatio Mortis einheizen.

Der Stream ist auf den Webseiten von Metal Hammer, Rolling Stone Magazin, Musikexpress, Magenta Musik 360, Magenta TV und Magenta Radio zu sehen.