The Dead Daisies: Konzerte 2020 in Folge von Corona-Pandemie verschoben

In Folge der Corona-Pandemie verschiebt auch die Allstar-Rock-Band The Dead Daisies ihre für 2020 geplante Deutschland-Tournee ins nächste Jahr. Im neuen Tour-Zeitraum, der für Februar 2021 terminiert wurde, können alle für 2020 geplanten Deutschland-Konzerte wie folgt nachgeholt werden: The Dead Daisies spielen am 3. Februar 2021 in Essen (Turock), am 4. Februar 2021 in Berlin (Columbia Theater), am 6. Februar 2021 in München (Backstage Werk), am 7. Februar 2021 in Hannover (Capitol), am 9. Februar 2021 in Wiesbaden (Schlachthof) und am 10. Februar 2021 in Nürnberg (Hirsch).

Bereits gekaufte Karten behalten Ihre Gültigkeit.

Wie heißt es so schön: Beim Rock ’n‘ Roll ist der Weg das Ziel. Und diesen gehen The Dead Daisies seit 2020 in neuer Besetzung: Die Rock-Legende Glenn Hughes (Ex-Deep Purple, Ex-Gary Moore, Ex-Black Sabbath, Black Country Communion) ersetzt Sänger John Corabi und Bassist Marco Mendoza. Schon im September 2019 veröffentlichten The Dead Daisies mit Righteous Days ihre erste Single des neuen Albums, das Anfang Januar in Frankreich fertig gestellt wurde.

Im nächsten Karriereabschnitt von The Daisies sind neben Glenn Hughes weiterhin die Gitarristen Doug Aldrich (Ex-Whitesnake/Dio), David Lowy (Ex-Mink/ Red Phoenix) und Drummer Deen Castronovo (Ex-Journey/ Bad English/ Hardline) zu sehen. Mit dem ‚Rock And Roll Hall Of Fame‘-Mitglied Hughes an Bord schlagen The Dead Daisies also ihr nächstes Kapitel der Bandgeschichte auf; seine Fähigkeiten am Bass und seine Reputation als „The Voice Of Rock“ werden dazu beitragen, dass die Band auch weiterhin zu den bekanntesten und besten Vertretern des Classic Rock gehören wird.