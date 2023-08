The Dead Daisies: geben ihr Bestes auf der „Resurrected-Tour“

The Dead Daisies geben stolz die Veröffentlichung ihres neuen Best Of-Albums bekannt, eine Scheibe mit achtzehn Songs aus sechs Studioalben und zwei bislang unveröffentlichten Nummern. Ein Meilenstein in der zehnjährigen Karriere der Gruppe, mit einigen Bandfavoriten und festen Bestandteilen der Tour-Setlist. Zudem umfasst das Package sehenswerte Fotos aus dem Daisies-Archiv, mit Bildern der bisherigen Besetzungen, Impressionen aus den Aufnahmestudios und Schnappschüssen historischer Live-Auftritte.

Sänger John Corabi ist in großartiger Form und überglücklich, wieder am Ruder zu stehen. Ganz besonders freut er sich auf die Rückkehr nach Europa im November und Dezember 2023. Die Resurrected Tour startet in der Schweiz und führt The Dead Daisies anschließend durch Frankreich, Italien, Deutschland und durch einige nordische Länder, in denen die Band lange nicht gespielt hat. Im Dezember folgen Festivalauftritte in der Tschechischen Republik, in Ungarn, Österreich und Slowenien sowie einige Shows in ganz Deutschland.

Mit ihrer grandiosen und fesselnden Bühnenperformance katapultieren John und seine Bandkollegen Doug, Brian, David und Neuzugang Michael Devin ihre Fans direkt in ein Killer-Set mit den Höhepunkten des Daisies-Rocks. Als Special Guest wird Spike, Gründungsmitglied und Frontmann der britischen Rockband The Quireboys, mit von der Partie sein

„Hey Leute!!! Es ist schon so lange her!!! Ich bin restlos begeistert, wieder zurück bei The Dead Daisies zu sein und den zehnjährigen Wahnsinn zu feiern!! Wir bringen unsere Resurrected-Tour im November/Dezember nach Europa und spielen Songs unseres neuen Best Of-Albums!! Die Jungs sind Feuer und Flamme, das Set wird euch garantiert umhauen!! Also feiert mit uns und lasst uns den Spaß zurück zum Rock´n`Roll bringen!!! Spike von The Quireboys, der letzte echte englische Pirat, schließt sich uns an. Es wird also eine Party, die niemand verpassen sollte!! Ich liebe euch!“ – John Corabi

Als Hommage an David Coverdale und seine legendären Whitesnake werden The Dead Daisies in typischer Band-Manier und mit drei Whitesnake-Mitgliedern in ihren Reihen den Song Slide It In in ihr Set einbauen. Schaut euch hier das Video an:

Also lasst uns die Live-Musikszene auffrischen und gemeinsam den Rock am Leben erhalten!

Das Best Of-Album ist ab sofort auf Doppel-CD & Vinyl erhältlich.

Mehr Informationen sowie das Tracklisting findet man hier: https://thedeaddaisies.com/BestOf/

Achtet auch auf das Handyspiel Daisys Revenge mit Musik vom Best Of-Album der Dead Daisies: https://www.daisysrevenge.com/

Tourdaten & Tickets: https://thedeaddaisies.com/tour-2023/

November

04 – Z7, Pratteln, Schweiz

05 – La Machine Du Moulin Rouge, Paris Frankreich

07 – La Rayonne, Lyon, Frankreich

08 – Live Club, Trezzo Sulla’Adda, Italien

09 – Airport Obertraubling, Regensburg, Deutschland

11 – Poppodium Boerderij, Zoetermeer, Niederlande

12 – O13 Poppodium, Tilburg, Niederlande

14 – Pumpehuset, Kopenhagen, Dänemark

16 – Moriskan Paviljongen, Malmö, Schweden

17 – Valand, Göteborg, Schweden

19 – Vulkan Arena, Oslo, Norwegen

Dezember

02 – Winter Masters Of Rock, Zlin, Tschechische Republik

03 – Barba Negra, Budapest, Ungarn

05 – Szene Wien, Wien, Österreich

07 – Cvetlicarna, Ljubljana, Slowenien

09 – Hirsch, Nürnberg, Deutschland

10 – Columbia Theater, Berlin, Deutschland

12 – Batschkapp, Frankfurt, Deutschland

13 – Zeche, Bochum, Deutschland

15 – Rock Out Festival, Augsburg, Deutschland

16 – Knock Out Festival, Karlsruhe, Deutschland

The Dead Daisies sind:

John Corabi – Scream/Motley Crue

David Lowy – Red Phoenix/Mink

Doug Aldrich – Whitesnake/Dio

Brian Tichy – Ozzy Osbourne/Foreigner

Michael Devin – Whitesnake