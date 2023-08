Savage Blood: unterschreiben bei MDD, neues Album im Spätherbst

Die 2016 gegründeten Savage Blood (u.a. mit ex-Enola Gay Frontmann Peter Diersmann) haben dieser Tage die Arbeiten an ihrem zweiten Longplayer abgeschlossen und bei MDD Records unterschrieben! Der Nachfolger ihres 2020er Full Lenght Debuts Downfall wird noch in diesem Jahr erscheinen. Mit ihrer energiegeladenen Mischung aus traditionellem Heavy Metal und einer gehörigen Portion Power und Thrash hat es das Quintett geschafft, sich auch durch etliche Festivalauftritte (u.a. Iron Fest, Ironhammer, Metal Inferno) bereits eine treue Anhängerschaft zu erspielen und brennt darauf ihr neues Werk auf die Menschheit loszulassen. Be prepared, more infos soon!

Links:

www.savageblood.de

https://www.facebook.com/savageblood.metal/