The Dead Daisies: rocken mit Blackstar Amplification

Die namhafte Rockband The Dead Daisies und Blackstar Amplification, führender Hersteller von Gitarrenverstärkern, geben stolz ihre neue Partnerschaft bekannt. Die Bandmitglieder Doug Aldrich, Michael Devin und David Lowy freuen sich darauf, bei all ihren Live-Shows von Blackstar Amps unterstützt zu werden. Die Zusammenarbeit fällt mit der Ankündigung der mit Spannung erwarteten Welttournee 2023 zusammen, die die Veröffentlichung des Best Of-Albums begleiten wird.

„Wir freuen uns unglaublich auf die Zusammenarbeit mit The Dead Daisies und darauf, ihren Sound auf der ganzen Welt zu unterstützen. Die Dead Daisies sind eine spannende Band, die aus Weltklasse-Musikern besteht, was diese Partnerschaft zu einem perfekten Projekt macht“, sagt James Evans, Product Category Manager bei Blackstar Amps.

Auch die Bandmitglieder sind von den Verstärkern begeistert. Der legendäre Gitarrist Doug Aldrich äußerte sich begeistert: „Jeder weiß, dass die Verstärker extrem gut sind, aber erst wenn man sie selbst spielt, weiß man, wie toll sie sind. Vor allem der HT Stage 100 ist ein Allround-Amp! Er kann praktisch alles abdecken, von butterweichen Clean-Sounds bis hin zum fettesten Sound, den man je gehört hat.“

Michael Devin (von Whitesnake) schließt sich zum ersten Mal den Dead Daisies an und schlägt dieses neue musikalische Kapitel auf. Michael hat sich für die Bassverstärker der Unity Elite-Serie von Blackstar Amplification entschieden- Michael erklärt: „Blackstar-Verstärker haben einen fiesen Punch … viele klangliche Optionen für einen Bassisten in einer Rockband!“ Seine Entscheidung für Blackstar Amplification ist ein Beweis für die außergewöhnliche Qualität und Vielseitigkeit der Marke, die perfekt zu seinem dynamischen Stil und seiner musikalischen Vision passt.

The Dead Daisies-Gitarrist David Lowy sagte dazu: „Ich liebe Blackstar wirklich, der Klang ist kräftig, fett und rund … Rock, wie er klingen soll.“

Die Fans werden die Gelegenheit haben, ein Jahrzehnt Rock und mitreißende Auftritte zu erleben, bei denen der unvergleichliche Frontmann John Corabi zusammen mit seinen Bandkollegen Doug, David, Brian und Michael wieder mit von der Partie ist. Angetrieben von ihren neuen Blackstar-Verstärkern gehen The Daisies ab August auf Tournee durch Amerika, Kanada, Japan und Europa. Alle Tourdaten und Informationen findet ihr hier. Weitere Informationen über Blackstar Amplification gibt es hier.

Schaut euch das neue Video für Make Some Noise an, den lead Track der kommenden Best Of. Zu sehen gibt es unter anderem Material von den Proben in New York City.

Um ihr erstes rockiges Jahrzehnt zu feiern, gehen The Dead Daisies Ende August in Kanada und den USA auf Tournee. Ende Oktober wird die Band nach Japan zurückkehren, im November und Dezember folgen Konzerte in Europa.

Die zweigeteilte Tour führt The Dead Daisies im November und Dezember in unsere Breiten.

EU Dec Tour

December 2nd – 16th

Part 2

02.12. CZ-Zlin – Winter Masters Of Rock

03.12. HU-Budapest – Barba Negra

05.12. AT-Vienna – Szene

06.12. SK-Bratislava – MMC

07.12. SI-Ljubljana – Cvetličarna

09.12. DE-Nürnberg – Hirsch

10.12. DE-Berlin – Columbia Theater

12.12. DE-Frankfurt – Batschkapp

13.12. DE-Bochum – Zeche

15.12. DE-Augsburg – Rock Out Festival

16.12. DE-Karlsruhe – Knock Out Festival

Alle Tourdaten:

US & Canada Tour

August 22nd To September 10th

https://thedeaddaisies.com/tour-2023/#us&canada

Japan Tour

October 31st to November 1st

https://thedeaddaisies.com/tour-2023/#japan

EU Nov Tour

November 4th – 19th

https://thedeaddaisies.com/tour-2023/#eunov

EU Dec Tour

December 2nd – 16th

https://thedeaddaisies.com/tour-2023/#eudec