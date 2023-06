L.A. Edwards – Out Of The Heart Of Darkness

Die amerikanische Rockband L.A. Edwards kehrt mit ihrem dritten Album Out Of The Heart Of Darkness zurück, das am 02.06.2023 über das Label Mars Label Group veröffentlicht wurde. Mit einer Gesamtspielzeit von 38 Minuten präsentiert die Truppe eine gelungene Mischung aus ruhigen und bedachten Rockklängen.

Gegründet im Jahr 2015, ist L.A. Edwards ein Projekt, das vom Songwriter und Multi-Instrumentalisten Luke Andrew Edwards ins Leben gerufen wurde. Unterstützung erfährt der Musiker von seinen zwei Brüdern. Luke Edwards, der als Sänger der Band fungiert, bringt seine warme Stimme und Leidenschaft in jede Note ein. Die Songs strotzten nur so vor rockigen Elementen, dabei geht der Songwriter stets bedacht zu Werke. Vom klassischen Rock geküsst, dringt er immer weiter in harmonische wie liebevolle moderne Rockgefilde vor. Mit einem kreativen Gitarrenspiel machen L.A. Edwards das emotionale Spektrum der Musik perfekt.

Out Of The Heart Of Darkness bietet eine Reise durch kraftvolle Riffs, die deutlich weniger dunkel gestrickt wurden als zunächst gedacht. Am Anfang nimmt einen der Track Little Boy Blue nach dem Intro in Empfang. Der amerikanische Einschlag wird deutlich hörbar. Leichte Blues Rock Noten und Western Klänge lassen die Herkunft nicht verleugnen. Mit einer Vielzahl von musikalischen Texturen, einfallsreichen Arrangements und eingängigen Melodien schaffen L.A. Edwards eine angenehme Atmosphäre, in der mir persönlich allerdings kleine Nadelstiche oder gar Höhepunkte fehlen. Die drei bis vier Minuten langen Kompositionen entschleunigen, wie zum Beispiel bei Now You Know. Wer einen kleinen Seelenanker benötigt, kann hier ohne Probleme zugreifen. Auch Surrender oder Already Gone wollen an der Struktur nichts ändern. Für mich persönlich wird die Platte Out Of The Heart Of Darkness schnell flach, auch wenn am Niveau rein gar nichts zu bemängeln ist.

