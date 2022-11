The Dead Daisies: präsentieren neue Single/Video „Born To Fly“

David war vom ersten Tag an zum Fliegen geboren!!

Passend zur Anreise per Flugzeug zu ihrer Wintertournee im Dezember in Großbritannien veröffentlichen The Dead Daisies heute ihre neue Single Born To Fly.

Als Inspiration für diesen Song sorgte die große Begeisterung von Gitarrist David Lowy für das Fliegen. Bereits mit fünf Jahren spielte er mit einem kleinen Balsaholz-Gleiter und war seither fest entschlossen, seinen Pilotenschein zu machen und eines Tages einen Düsenjäger wie die BAE Hawk zu besitzen und zu fliegen. In den Ferien nahm er Flugstunden, und nachdem David zum ersten Mal den Sydney Aerobatic Club gesehen hatte, stand für ihn fest, dass er australischer Kunstflugmeister werden möchte. Dieses Kunststück gelang ihm tatsächlich 1998.

Anschließend lernte David Angriffsjets aus der Zeit des Vietnamkriegs zu fliegen, er kaufte Spitfires und A37B Dragonfly und später eine Vielzahl weiterer Warbird-Maschinen. 1999 gründete er in New South Wales, Australien das Temora Aviation Museum. Davids Leidenschaft für die Fliegerei hat seitdem nie nachgelassen.

„Doug und ich trafen uns Anfang des Jahres in New York und arbeiteten an einem Riff, das ich zuvor geschrieben hatte. Doug hatte einen Refrain, der perfekt passte, wir spielten mit der Melodie herum und gaben dem straighten Rocksong den Namen Born To Fly. Für mich ist es ein programmatischer Titel, denn ich wurde zum Fliegen geboren. Irgendwie sind wir doch alle geboren, um jeder auf seine eigene Weise zu fliegen.“ David Lowy

Nach der unglaublich erfolgreichen UK-Tour im vergangenen Jahr brennen The Dead Daisies nun darauf, nach Großbritannien zurückzukehren und ihr neues Album Radiance mit den britischen Fans, die zu den hartgesottensten der Welt zählen, ausgelassen zu feiern. Die Tour beginnt in der legendären Rock City in Nottingham und umfasst die gesamte Bandbreite der besten britischen, schottischen und irischen Venues, inklusive des renommierten Londoner O2 Forum Kentish Town. Als ‚Very Special Guests‘ sind die britische Rocklegende FM und die Graham Bonnet Band dabei.

Die letzten Shows des Jahres 2022 sollte niemand verpassen!

Tickets gibt es hier: https://thedeaddaisies.com/uk-winter-tour-2022/

The Dead Daisies

Plus ‚Very Special Guests’

FM & Graham Bonnet Band

03.12. UK-Nottingham – Rock City

04.12. UK-Manchester – O2 Ritz

06.12. UK-London – O2 Forum Kentish Town

07.12. UK-Wolverhampton – KK’s Steel Mill

10.12. IE-Dublin – Academy

11.12. UK-Belfast – Limelight

13.12. UK-Edinburgh – O2 Academy

15.12. UL-Bristol – SWX

Lest hier auch das Review unseres Time For Metal Redakteurs Kay L. zu Radiance: