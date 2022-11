Cobra Cult: enthüllen Tracklist ihres neuen Albums „Don’t Kill The Dark”

Die Stockholmer Hardrocker Cobra Cult sind zurück mit dem Video zu Late Night Adventure, dem Opener des kommenden dritten Albums Don’t Kill The Dark, das am 9. Dezember über GMR Music veröffentlicht wird.

Late Night Adventure ist ein introspektiver Song und spricht nicht nur über unser Leben, sondern auch darüber, wie wir in sie hineingelangen. Es ist eine Erfahrung, die wir alle mindestens einmal im Leben machen, besonders wenn wir jung sind. Cobra Cult fangen dieses Konzept perfekt mit dem neuen Video ein, in dem sich die Band auf eine Nachtfahrt mit dem Auto begibt, auf der Suche nach verborgenen Geheimnissen und der Chance, einen Blick darauf zu werfen, was die Zukunft für sie bereithalten könnte.

Als Opener kristallisiert Late Night Adventure alle Elemente heraus, die die Band mit ihrem neuen Album Don’t Kill The Dark zu bieten hat: Hardrock-Riffs, der hart zuschlagen kann, NWOBHM-inspirierte Gitarrenharmonien, feminine, melodische, fesselnde, kraftvolle Gesangslinien und eine wahre Leidenschaft für Rock ’n‘ Roll.

Sehet euch hier das Video Late Night Adventure an:

Don’t Kill The Dark Tracklist:

1. Late Night Adventure

2. The Beast

3. A Price To Pay

4. Stand Your Ground

5. The Colour Green

6. Don’t Kill The Dark

7. Forever Faster

8. Do.Or.Die.

9. What We Know

10. Her Majesty

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: