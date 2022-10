Cobra Cult: kündigen neues Album „Don’t Kill The Dark” an, das Video zum Titeltrack ist online

Die schwedische Hardrock-Band Cobra Cult kehrt mit dem Video zu Don’t Kill The Dark zurück, das von ihrem nächsten Album stammt, das am 9. Dezember über GMR Music veröffentlicht werden soll. Der Titeltrack kündigt an, was Fans von Cobra Cult erwarten können; Intensive Hardrock-Riffs verschmolzen mit Elementen aus Heavy Metal und Punkmusik und im Kern die Essenz des Rock’n’Roll.

Seht euch hier das Video Don’t Kill The Dark an:

Don’t Kill The Dark markiert die natürliche Entwicklung von Cobra Cult nach den letzten zwei Alben und ist eine Hommage an die Vorfahren des Heavy Metal, obwohl der Sound modern und frisch gemacht wird. Johanna Lindhult wird zur Protagonistin sehr persönlicher Gesangsdarbietungen, auf Augenhöhe mit Sean Harris von Diamond Head. All dies verleiht der Band einen einzigartigen Sound wie kein anderer da draußen.

Das neue Album wird zehn Songs mit einer Gesamtdauer von etwa 30 Minuten enthalten. Es wird in den Formaten CD, Vinyl, Streaming und digitaler Download erhältlich sein.

Don’t Kill The Dark wurde von Cobra Cult und Robert Pehrsson im Studio Humbucker produziert. Gemischt von Robert Pehrsson, gemastert von Joel Grind, dem Frontmann von Toxic Holocaust. Erik Rovanpera hat das Artwork erstellt.

Cobra Cult Line-Up:

Johanna Lindhult – Gesang, Gitarre

Anders Martinsgård – Gitarre

Thomas Jonsson – Bass, Hintergrundgesang

Carl Johan ”Sillen” Sillén – Schlagzeug

Special Guests:

Robert Pehrsson – Gitarre, Hintergrundgesang

Joseph Tholl (Tribulation) – Hintergrundgesang

