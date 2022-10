Motive Black: veröffentlichen Lyric-Video zu neuer Single „Fight Alone“

Die Alternative Metal Band Motive Black aus Los Angeles hat heute ein Lyric Video zu ihrer neuen Single Fight Alone veröffentlicht. Der Song wurde von Grammy-Gewinner Nick Rowe produziert, neben Motive Black Ausnahmesängerin Elana Justin geben sich als Gastmusiker auch Korn Schlagzeuger Ray Luzier sowie Rowe an Bass und Gitarre die Ehre.

„In diesem Song geht es darum, sich in Leidenschaft zu verlieren“, verrät Elana Justin. „Anziehung ist eine mächtige Sache, sie kann erstaunlich, aber auch bösartig sein. Sie kann dich verschlingen und deinen Verstand trüben, aber dich auch auf eine Weise erwecken, die du nie für möglich gehalten hättest. Alles fühlt sich gefährlich und so lebendig an,“ und sagt weiter: „Der Schaffens-Prozess des Songs war super intensiv. Er ist dunkel, lebendig und emotional. Ich fühlte mich beim Schreiben wirklich roh und fast animalisch. Als Ray dazukam und die Drums beisteuerte, brachte das meiner Meinung nach alles auf eine neue Ebene.“

Ray Luzier fügt hinzu: „Elana ist eine sehr kraftvolle, emotionale Sängerin. Ihre aggressiven und dennoch dynamischen Texte sind erfrischend. Ich denke, diese Platte wird vielen den Kopf verdrehen. Wir brauchen jetzt wirklich großartige, frisch klingende, neue Musik wie Motive Black, mehr als je zuvor!!“

Das neue Motive Black Video seht ihr ab sofort hier:

Der Track wird auf dem kommenden Motive Black Album Auburn zu hören sein „Auburn ist nach meiner Schwester benannt, die leider verstorben ist“, erklärt die Sängerin. „Sie hatte wunderschöne kastanienbraune Haare. Ihr Verlust zwang mich, mein Leben zu überdenken und bedeutende Veränderungen vorzunehmen. Ich durchlief eine Übergangszeit, die sowohl hässliche als auch schöne Erfahrungen beinhaltete, ein wilder Ritt durch eine Reise voller Wut, Manie, tiefer Liebe und Selbstfindung.“

Fight Alone wurde in den legendären NRG Studios in North Hollywood, Kalifornien, von Grammy-Gewinner Nick Rowe (Vampire Weekend, Lamb Of God, Madonna, Snoop Dogg) produziert und von Josh Wilbur (Lamb Of God, Korn, Papa Roach) gemischt. Fans von Bands wie Evanescence, Delain, Follow The Cypher, The Pretty Reckless, Halestorm, New Years Day, In This Moment, Shinedown sollten Motive Black unbedingt im Auge behalten!

Motive Black online:

motiveblack.com

facebook.com/MotiveBlack