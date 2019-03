„Sweden Rock vom 05.06.2019 – 08.06.2019 in Schweden (Vorbericht)“

Eventname: Sweden Rock

Bands: Def Leppard, Kiss, Slayer, Amon Amarth, Behemoth, Disturbed, Dream Theater, Tenacious D, Zz Top, A.C.T., Annihilator, Arch Enemy, At The Gates, Axel Rudi Pell, Bataar, Beast In Black, Blackberry, Smoke, Blaze, Bayley Brothers Of Metal, Burning Witches, Candlemass, Cobra Cult, Danko Jones, Darkane, Death Angel, Demon Demons & Wizards, Dizzy Mizz Lizzy, Dust Bowl, Jokies Electric, Hydra, Gathering Of Kings, Gorgoroth, Gravestone, Green Jellÿ, Hammerfall, Hällas In Silence, Jag Panzer, James Holkworth And The Coolbenders, Jared James, Nichols, Joe Lynn, Turner, Krisiun, Krokus, Lisa Lystam, Family Band, Lucifer Magnum, Myrath Oz Pete, Way Band, Powerwolf, Ritchie Blackmore’, Rainbow Scarlet, Seventh, Wonder Sins, In Vain, Skid Row, Styx The Bones, The Generations, Army The Night, Flight Orchestra, The Quill, Three Days, Grace, Thundermother, Turbonegro, Ufo Uli, Jon Roth, Witchfynde, Zal, Cleminson’S, Sin Dogs

Ort: Schweden

Datum: 05.06.2019 – 08.06.2019

Kosten: 3-Tages-Ticket: Umgerechnet knapp 290 €

Genre: Metal

Besucher: 40.000

Link: http://www.swedenrock.com/en/

Eines der größten und krassesten Line-Ups, die es wohl dieses Jahr zu bestaunen gibt, ist jenes vom Sweden Rock. Leider Meilen entfernt findet vom 05.06.2019 – 08.06.2019 das Wacken der Nordländer statt. Dieses Jahr mit dabei: Größen wie Kiss, Slayer oder auch ZZ Top.

Von den weiteren knapp 70 Bands hat man so einige Namen schon einmal gehört, wenn nicht sogar fast alle; trotzdem lässt das Sweden Rock auch unbekanntere Gruppen auftreten, wodurch eine schöne Kombination entsteht. Wer im Juni in skandinavischen Gefilden unterwegs ist, sollte auf jeden Fall einen Abstecher machen, wobei es zu beachten gilt, dass es kaum noch Tickets gibt.

Mit einem Ticketpreis, der die 300er-Marke fast knackt, ist es hier zwar etwas teurer, jedoch bekommt man mit einer überschaubaren Besucheranzahl so einiges geboten.

Eindrücke eines Vloggers gefällig? Hier!

Kommentare

Kommentare