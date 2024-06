Powerwolf: veröffentlichen neue Single & hochwertiges Musikvideo „Sinners Of The Seven Seas“

Powerwolf haben mit Sinners Of The Seven Seas die zweite Single vom kommenden Studioalbum Wake Up The Wicked veröffentlicht, welches am 26. Juli 2024 über Napalm Records erscheint!

Die Dreharbeiten zum sehr hochwertig produzierten Musikvideo fanden in der Schweiz und in Südfrankreich statt. Hauptschauplatz ist ein historischer Nachbau eines berühmten Dreimasters aus der Flotte der ersten Weltumseglung von Magellan im 16. Jahrhundert. Die Nachbildung diente bereits als Drehort für mehrere Filme und Serien.

Sünden kann so aufregend und schön sein – enjoy!

Powerwolf live 2024

Powerwolf 2024 North American Tour:

w/ Unleash The Archers

29.08.24 US – Los Angeles, CA / The Hollywood Palladium

31.08.24 US – Denver, CO / The Ogden Theatre – Sold Out!

03.09.24 US – Chicago, IL / The Riviera Theatre

04.09.24 US – Cleveland, OH / The Agora Theatre

05.09.24 US – Silver Spring, MD / The Fillmore

07.09.24 US – Tampa, FL / Jannus Landing

08.09.24 US – Atlanta, GA / The Masquerade – Sold Out!

09.09.24 US – Charlotte, NC / The Fillmore

12.09.24 US – Philadelphia, PA / The Fillmore

13.09.24 US – Worcester, MA / The Palladium

14.09.24 US – New York City, NY / Brooklyn Paramount

15.09.24 US – Laval, QC / Place Bell

Powerwolf Wolfsnächte 2024:

w/ HammerFall, Wind Rose

04.10.24 DE – Hamburg / Barclays Arena

05.10.24 NL – Amsterdam / AFAS Live – Low Tickets!

06.10.24 BE – Antwerpen / Lotto Arena

09.10.24 FR – Nantes / Zenith

10.10.24 LU – Esch Sur Alzette / Rockhal

11.10.24 DE – Stuttgart / Schleyerhalle

12.10.24 DE – Frankfurt / Festhalle

14.10.24 IT – Mailand / Alcatraz

16.10.24 CH – Zürich / The Hall – Low Tickets!

17.10.24 FR – Paris / Zenith – Low Tickets!

18.10.24 DE – Oberhausen / Rudolf Weber Arena

19.10.24 DE – Berlin / Velodrom

21.10.24 PL – Krakow / Tauron Arena

22.10.24 HU – Budapest / MVM Dome

23.10.24 AT – Wien / Gasometer – Sold Out!

25.10.24 DE – München / Olympiahalle

26.10.24 CZ – Prag / Sportovni Hala Fortuna

Weitere Infos zum neuen Album Wake Up The Wicked könnt ihr hier nachlesen: